Вырос на 478,7%. В БАА рассказали, как изменится рынок автомобилей в Беларуси

Опубликовано: 08.11.2023 21:45 , Обновлено: 08.11.2023

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) отчитались о продажах легковых автомобилей в октябре этого года и дали краткосрочный прогноз, рассказав, как, по мнению экспертов, трансформируется белорусский авторынок в ближайшее время.

Согласно статистике БАА, в октябре 2023 года рынок легковых автомобилей в Беларуси вырос на 478,7%, относительно октября прошлого года и достигли совокупного показателя в 2360 легковых авто.

Показатели продаж через официальных дилеров за три квартала этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли не так сильно - на 27,5%.

Лидирует по продажам, вот уже который месяц подряд китайский бренд Geely - у него, по итогам октября, 67,8% доли белорусского рынка (за месяц было продано 1600 авто этого производителя).

В БАА также обратили внимание на появление в прошлом месяце новых китайских брендов, которые ранее не были представлены в Беларуси.

“Это оказало существенное влияние на рынок и уже в ближайшем будущем позволит увидеть его трансформацию в пользу автомобилей из Поднебесной”, - заявил Андрей Ткачев, управляющий ООО «Автопромсервис».

“Устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей”, которая, по его словам, наблюдалась в течение 10 месяцев этого года, Ткачев назвал признаком “высокого потенциала” и “постепенного восстановления” белорусского авторынка. По его прогнозу, к концу года продажи новых авто в Беларуси могут достигнуть цифры в 25 тыс. авто - при сохранении нынешней тенденции и при условии “продолжающегося прихода новых брендов”.

Напомним, в сентябре в Минске открыли первый дилерский центр китайского премиального бренда Hongqi. Заниматься сборкой авто нового бренда будет предприятие «Юнисон» совместно с китайскими партнерами и уже на 2023 год поставлена цель выпустить около тысяч авто.

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В октябре также стало известно, когда планируют начать поставки в Беларусь иранских автомобилей Saipa - если «появится ясность» с документами, их привезут уже в ноябре.

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А вот цены на популярные среди белорусских автомобилистов модели Geely производства жодинского «БелДЖИ» с 16 октября в Беларуси выросли - сразу на 5%, но только на две модели.

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