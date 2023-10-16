В Беларуси подняли цены на Geely. Какие модели подорожали сразу на 5%?

Опубликовано: 16.10.2023 16:16 , Обновлено: 16.10.2023

С 16 октября в Беларуси выросли цены на популярные среди белорусских автомобилистов модели Geely производства жодинского «БелДЖИ». В одном из дилерских центров Geely в Минске рассказали, что цены выросла сразу на 5%, но только на две модели.

С 62,8 тыс. до 66 тыс. рублей подорожал кроссовер BelGee X50 (ранее - Geely Coolray) в начальной комплектации. За следующую версию комплектации этого авто - Comfort - с 16 октября придётся платить уже 69,2 тыс. рублей вместо прежних 65,8 тыс. рублей, а за «флагманское» исполнение - 77,6 тыс. рублей вместо прежних 73,9 тыс. рублей, сообщил портал av.by.

Вырос в цене и Geely Atlas Pro. Теперь самое автомобили этой модели обойдутся белорусскому покупателюв следующие суммы:

Geely Atlas Pro Comfort - 77,6 тыс. рублей (ранее - 73,9 тыс. рублей),

Geely Atlas Pro Luxury моноприводная - 80,8 тыс. рублей (вместо прежних 77 тыс. рублей),

Geely Atlas Pro Luxury полноприводная - 85,5 тыс. рублей (вместо 81,4 тыс. рублей,)

Geely Atlas Pro Flagship - 91 тыс. рублей (вместо 86,7 тыс. рублей),

Geely Atlas Pro с люком — 92 тыс. рублей (вместо 87,7 тыс. рублей).

Остальные модели Geely не подорожали, и в ближайшее время цены на них подниматься не будут, сообщил портал, ссылаясь на самого производителя.

Следует отметить, что даже имея на руках такую сумму, покупателям не удастся сразу же приобрести автомобиль Geely этих популярных марок. Как правило, потенциальным покупателям приходится стоять в очереди на авто.

Так, в «Джили Центр Минск» порталу av.by рассказали, что в свободном доступе в салоне сейчас есть лишь модель Tugella, стоимость которой стартует от 111,6 тыс. рублей.

Ранее Телеграф подробно рассказывал, что представляет из себя кроссовер BelGee X50, который на самом деле является Geely Coolray, а также почему новое поколение настоящего Coolray китайской сборки, который компания Geely уже начала продавать в СНГ, будет стоить не на много больше “старичка” BelGee X50.

Geely обхитрила Belgee? Китайцы начали продажи в СНГ конкурента белорусского кроссовера

В свою очередь дилеры объяснили, почему некоторым белорусам, которых хотят приобрести новый автомобиль китайской марки Geely, приходится становиться в лист ожидания и ждать поставки по 2-3 месяца.

На заводе рассказали, почему белорусам приходится ждать новые Geely по 3-4 месяца