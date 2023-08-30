Эксперимент ГАИ показал, с какой скоростью нужно ехать на самокате по “зебре”, чтобы избежать ДТП

🎥 Видео

Опубликовано: 30.08.2023 09:08 , Обновлено: 30.08.2023

Гродненская Госавтоинспекция провела эксперимент, который наглядно показал, как скорость велосипедистов, самокатчиков и пешеходов, передвигающихся на других средствах персональной мобильности (СПМ), влияет на время, необходимое водителю для того, чтобы заметить их.

Итог эксперимента предсказуем: чем меньше скорость других участников дорожного движения, тем больше времени у водителя на то, чтобы заметить их. А вот цифры, действительно, впечатляют.

Оказалось, что когда велосипедист движется на большой скорости, он остается в поле зрения водителя всего 3 секунды, самокатчик - всего 4 секунды. За это время СМП или велосипед успевает подъехать к пешеходному переходу, пересечь проезжую часть и скрыться из вида, а водителю авто его едва ли хватит на то, чтобы полностью остановиться и уступить дорогу.

При движении же на низкой скорости это время увеличивается до 10 секунд и, как утверждают в ГАИ, этого водителю уже достаточно, чтобы вовремя среагировать на приближающегося велосипедиста или самокатчика, притормозить и не допустить ДТП.

Embedded content

Отметим, что в ГАИ Гродно не уточнили, какую именно скорость подразумевали авторы эксперимента под “высокой” и “низкой”. Однако, в п.151 Правил дорожного движения (ПДД) Беларуси указано, что на пешеходном переходе велосипедист (и пешеход на СПМ, которых к ним приравнивают) может не спешиваться, но двигаться при этом со скоростью идущего шагом пешехода. Такая скорость примерно равна 5 км/ч.

С какой скоростью велосипедист должен ехать по пешеходному переходу?

Напомним, что по закону нарушение ПДД пешеходом и другими участниками дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет за собой наложение штрафа в размере от 111 до 296 рублей (от трех до восьми базовых величин).

Штраф до 296 рублей. В ГАИ рассказали, какая одежда должна быть на белорусских велосипедистах

Тем временем в Минске уже начали устанавливать камеры, которые измеряют скорость электросамокатов , велосипедов и других СПМ.

В Беларуси установили новый тип камер, измеряющих скорость. Кого ловят?