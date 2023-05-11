В Беларуси установили новый тип камер, измеряющих скорость. Кого ловят?

Опубликовано: 11.05.2023 15:00 , Обновлено: 11.05.2023

В Минске установили первую камеру, которая измеряют скорость электросамокатов , велосипедов и других средств персональной мобильности (СПМ). Мало того, в парках и скверах прокатные самокаты будут сами снижать скорость до 15 км/ч, пообещали в ГАИ.

На данный момент камера уже работает на въезде в парк Челюскинцев в Минске. «Установлен прибор, который измеряет скорость велосипеда или самоката”, — заявил сотрудник СЗАО “Безопасные дороги Беларуси” в интервью “Минск-Новости”.

“В режиме онлайн я вижу нарушения”, - похвалился сотрудник. Что он будет, если зафиксировал превышение, в сюжете не уточнили. Впрочем, как и не рассказали, будут ли отправлять “письма счастья” и куда. Впрочем, на фоне были видны инспекторы ГАИ, припарковавшие свою машину на тротуаре. Возможно, наказание будет следовать сразу после фиксации.

Напомним, что согласно правилам дорожного движения (ПДД), владелец СПМ не имеет права двигаться быстрее 25 км/ч. А вот ограничение в 15 км/час никак не прописано в законах. Но скорость можно ограничить знаком.

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Начальник столичной ГАИ Сергей Бабич в эфире “Радио-Минск” ранее сообщил, что камеры для фиксации скорости электросамокатов будут использоваться все активнее. «Будем использовать технические средства измерения скорости без участия инспектора», — пообещал Бабич.

«Прокатные электросамокаты в Минске в парках и скверах будут автоматически ехать со скоростью не выше 15 км/ч. Есть договоренность о снижении скорости шеринговых самокатов программным способом до 25 км/ч, как того требуют ПДД. На отдельных участках с массовым пребыванием людей (в парках, скверах и других) скорость автоматически будет понижена до 15 км/ч. То есть, попадая в определенную зону, пользователь СПМ не сможет ехать быстрее 15 км/ч», - рассказал глава ГАИ Минска.