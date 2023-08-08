До 148 рублей. В милиции рассказали, за что белорус может получить штраф гуляя в парке

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Опубликовано: 08.08.2023 18:20 , Обновлено: 08.08.2023

В минской милиции сообщили, что летом их сотрудники особое внимание уделяют охране общественного порядка в городских парках, скверах и пляжах. Также рассказали, за что могут оштрафовать в парке.

В качестве примера милиционеры привели столичный парк отдыха имени М. Горького, где усилены их патрули. Среди основных нарушений, которые они там чаще всего выявляют, это: курение в запрещённых местах, распитие спиртных напитков, мелкое хулиганство, сообщила “СБ Беларусь Сегодня”.

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Так, например, мужчина возле детской площадки собирался затянуться сигаретой. Милиционеры попросили ее затушить и напомнили, что парк – это зона, и курение здесь запрещено. За это грозит штраф до четырех базовых величин (148 рублей).

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