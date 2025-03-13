Все камеры на дорогах начали ловить авто без пройденного техосмотра – ГАИ Гродно

Опубликовано: 13.03.2025 08:33 , Обновлено: 13.03.2025

Теперь все камеры на белорусских дорогах начали параллельно со своей основной функцией отслеживать и автомобили без пройденного техосмотра. Такую информацию 12 марта распространила Гродненская Госавтоинспекция.

Информация о том, что теперь за наличием действующего техосмотра следят не только отдельные камеры, но абсолютно все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга дорожной обстановки, появилась в официальном Instagram-аккаунте гродненской ГАИ.

“Все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси теперь параллельно проверяют гостехосмотр автомобиля. Если его нет, делают автоматическое фото нарушения, а следом вам прилетит “письмо счастья” со штрафом”, — говорится в заявлении Гродненской ГАИ.

Контроль за техосмотром с помощью дорожных камер в Беларуси ввели ещё в 2023 году, однако до недавнего времени эту функцию могли выполнять лишь отдельные камеры. В течение всего прошлого года компания “Белтелеком”, которая отвечает за систему камер наружного наблюдения, “Белтехосмотр” и ГАИ разрабатывали алгоритм взаимодействия.

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В “Белтехосмотре” в начале прошлого года предупреждали, что в полную силу новая система слежения на дорогах должна заработать в 2025 году. На начало этого года, по информации предприятия, по всей Беларуси насчитывалось лишь 16 участков, оборудованных камерами, фиксирующими не только скоростной режим, но и наличие техосмотра.

[info_b]Напомним, сегодня за управление транспортным средством без допуска к участию в дорожном движении водителям в Беларуси грозит штраф в размере до 3 базовых величин (126 рублей). Если же «словят» без техосмотра повторно в течение года, то размер штрафа увеличится до 5 базовых (210 рублей).

Кстати, если авто без ТО попадётся на камеры фиксации несколько раз в течение одних уток, то штраф собственнику машины за это нарушение выпишут только один.[/info_b]

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