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Директор "Белтехосмотра" пообещал "максимально уйти" от бумажных документов. За чем не придётся ехать на станцию?

Директор "Белтехосмотра" пообещал "максимально уйти" от бумажных документов. За чем не придётся ехать на станцию?
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Директор Республиканского унитарного сервисного предприятия "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский рассказал о новых возможностях единой информационной системы, которая позволяет белорусским автомобилистам получать некоторые документы, не обращаясь непосредственно на станцию. В будущем, согласно планам предприятия, возможности системы будут расширяться.

По словам Ленчевского, “Белтехосмотр” планирует “максимально уйти от документов на бумажных носителях”. Сегодня в бумажном виде водителям приходится получать диагностические карты и разрешения, как того требует законодательство. Несмотря на то, что эти документы, как признался сам руководитель предприятия, нужны только для самой процедуры выдачи разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, они требуют немалых финансовых затрат и времени.

Чтобы упростить и автоматизировать процедуру, предприятие пообещало “доработать проактивный сервис” и обрабатывать часть данных  удаленно, передало госагенство БЕЛТА.

“Для удобства граждан мы начали работу по внедрению этой процедуры в службу “одно окно”, чтобы автовладельцы, которым необходимо получение соответствующего разрешения, не ехали на диагностические станции, а могли в любом подразделении обратиться за данной административной процедурой”, - рассказал Ленчевский.

Он также сообщил, что в перспективе в автоматизированную информационную систему помимо процедуры прохождения гостехосмотра также планируется включить следующую информацию:

  • о проверках автоперевозчиков, которым выдаются международные документы для перевозки пассажиров,
  • о проверках грузоперевозчиков.

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По словам Ленчевского, “Белтехосмотр” уже подготовил соответствующий проект постановления о собственной информационной системе. Сейчас он направлен на согласование с Министерством транспорта и коммуникаций.

“Надеемся, что наши предложения в данном направлении будут учтены, и в ближайшее время мы реализуем задачи по аккумулированию всей информации в сфере проверок транспортных средств, занимающихся перевозками”, - заявил руководитель предприятия.

Ранее Telegraf.news рассказал, кто из белорусских водителей уже сейчас может получить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении дистанционно, в электронной форме. В “Белтехосмотре” пояснили, кому доступна такая услуга без посещения диагностической станции.

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