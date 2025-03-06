В "Белтехосмотре" назвал 10 неисправностей, из-за которых 14% машин не прошли техосмотр с первого раза

Опубликовано: 06.03.2025 10:28 , Обновлено: 06.03.2025

Предприятие "Белтехосмотр" 5 марта опубликовало свежую статистику о выданных разрешениях на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Там назвали 10 видов неисправностей и несоответствий установленным требованиям, из-за которых 14% машин, приехавших на станцию, не смогли получить заветный "дазвол" с первого раза.

Всего за февраль 2025 года, согласно данным “Белтехосмотра”, было выдано 116,2 тыс. разрешений. Большая часть из них - 82,1%, то есть более 95 тыс. разрешений - была выдана физическим лицам.

Однако, пройти техосмотр с первого раза удавалось далеко не всем. Согласно официальной статистике, у 14% транспортных средств (17 778) были выявлены несоответствия установленным требованиям различного характера. Чаще всего причиной отказа в выдаче “дазвола” были проблемы с тормозной системой (40,4% от общего числа несоответствий).

Прочие несоответствия, выявленные сотрудниками “Белтехосмотра” в феврале, были следующими:

несоответствия внешних световых приборов,

проблемы с двигателем,

проблемы с рулевым управлением,

нехватка элементов комплектации транспортного средства (к ним относится, например, отсутствие огнетушителя, знака аварийной остановки или медицинской аптечки),

проблемы со стёклами, устройствами обогрева или обдува, солнцезащитных козырьков и т.д.,

несоответствие элементов ходовой части,

проблемы с колёсами или шинами,

проблемы с кузовом (кабиной),

нарушение контроля зеркал заднего вида.

Удельный вес несоответствий, выявленных "Белтехосмотром" при диагностике транспортных средств в феврале 2025 г.

Кстати, с недавних пор разрешение на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении можно получить в электронной форме - через единый портал электронных услуг “Е-Паслуга”. В феврале этой возможностью воспользовались 752 автовладельца.

На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска), не посещая лично диагностическую станцию, разрешения через интернет оформили 197 владельца авто.

Ранее Telegraf.news подробно расписал, как именно это сделать, предоставив пошаговую инструкцию от “Белтехосмотра”.

Как автомобилистам оформить ТО через интернет? В Белтехосмотре дали пошаговую инструкцию