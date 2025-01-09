В Белтехосмотре рассказали, сколько камер и где в Беларуси следят за пройденным техосмотром

Опубликовано: 09.01.2025 08:48 , Обновлено: 09.01.2025

В Беларуси расширили сеть автоматизированного контроля за наличием техосмотра. Как сообщили в УП «Белтехосмотр», с 17 декабря в Минске заработал новый участок контроля средней скорости, который также проверяет наличие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Таким образом, в стране насчитывается уже 16 участков, оборудованных камерами, фиксирующими не только скоростной режим, но и наличие техосмотра.

Как [link href=“https://t.me/beltehosmotr/745” target=“_blank” rel=“noopener”] объяснили [/link] в Белтехосмотре, данные камеры работают в автоматическом режиме. То есть, если у водителя нет действующего талона техосмотра, он получит «письмо счастья». Там также напомнили, что бумажный талон допуска к участию в дорожном движении водителям возить с собой не обязательно, поскольку данные о его наличии есть в общей базе ГАИ.

[info_b]Кстати, расположение всех камер контроля можно найти на карте по [link href=“https://speed-control.by/equipment-ru.html#e2” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Из-за расширения системы автоматического контроля за техосмотром в Белтехосмотре отметили рост интереса к оформлению необходимых разрешений. Так, в декабре 2024 года было выдано почти 109 тысяч разрешений, что на 18,8% больше, чем в декабре 2023 года. Кроме того, специалисты подчеркнули, что теперь можно оформить талон техосмотра онлайн, не посещая диагностическую станцию, для новых авто. Для этого надо воспользоваться порталом электронных услуг «Е-Паслуга». В декабре 2024 года этим способом воспользовались более 300 автовладельцев.

Кстати, напомним, что с 1 января 2025 года выросла базовая величина, а вместе с ней подорожали и услуги, связанные с прохождением техосмотра. Кроме того, с середины декабря из заявления на выдачу разрешения на допуск ТС исключили графу «идентификационный номер».

Какие штрафы грозят белорусам за отсутствие техосмотра?

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали об ответственности за управление транспортным средством без пройденного техосмотра. Она прописана в части 4 статьи 18.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и предусматривает штраф до 3 базовых величин (сегодня это 126 рублей) для физического лица.

Меньше водителям без пройденного техосмотра придётся заплатить, если нарушение зафиксирует камера. В этом случае водителю придёт штраф из ГАИ на полбазовой (то есть на 21 рубль на данный момент).

А вот в случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа увеличится — до 5 базовых величин (210 рублей) при остановке инспектором ГАИ и до 2 базовых (84 рубля) — при фиксации камерой.

Кроме того, Telegraf.news рассказывал, из-за каких неисправностей автомобиля белорусы чаще всего не проходили техосмотр.

В «Белтехосмотре» назвали 3 самые частые неисправности, из-за которых белорусы не пройдут ТО