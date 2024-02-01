Вплоть до конфискации авто. ГАИ предупредила белорусов о спецмероприятиях и попросила помощи

Опубликовано: 01.02.2024 16:30 , Обновлено: 01.02.2024

С первого дня февраля и до воскресенья, 4-го, Госавтоинспекция Минска и Минской области запланировала и уже проводит спецмероприятия около пешеходных переходов, питейных и увеселительных заведений, заправочных станций. Кого решили «вычислять» особенно тщательно, вплоть до конфискации авто? И о чем попросила граждан?

Минск

В столице работники Госавтоинспекции объявили об усилении внимания к самим пешеходным переходам и за соблюдением ПДД вблизи них. По информации госагентства «Минск-Новости», профилактические мероприятия около пешеходов продлятся до конца четверга 1 февраля.

«Проезжую часть дорожные службы очистили от снега, поэтому водителям стало проще передвигаться, – рассказал врио начальника отдела ГАИ Московского РУВД Владимир Власенко. – Однако остается проблема. И связана она с темным временем суток. Дело в том, что пешеходов, одетых в черную одежду, бывает сложно заметить автомобилистам. Особенно опасно нахождение на проезжей части в сумерки, когда еще полностью не стемнело и освещение не включилось. Поэтому рекомендуем всем участникам движения быть более внимательными на дороге».

В ГАИ привели печальные примеры дорожных происшествий уже нового, 2024 года.

[inf]26 января 36-летний водитель Audi при повороте налево с ул. Шафарнянской на Городецкую совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по зебре на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Вблизи дома №9 на пр. Машерова 58-летний водитель автомобиля Honda 30 января совершил наезд на 84-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пенсионер травмирован.[/inf]

В инспекции порекомендовали водителям соблюдать осторожность при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу идущим. При этом Власенко напомнил, что работы по очистке территории Московского района от снега продолжаются. В связи с этим Госавтоинспекция попросила автовладельцев не использовать проезжую часть для стоянки в местах, где заблаговременно были выставлены временные дорожные знаки .

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Минская область

На Минщине с пятницы по воскресенье, 2-4 февраля, запланировали профилактическую акцию «Трезвый водитель», сообщили в УВД Минского облисполкома.

В сообщении уведомили, что внимание работников ГАИ будет нацелено не только на выявление выпивших за рулем, но и бесправников.

[inf]По информации ГАИ, в январе 2024 года на территории Минской области в ходе надзора за дорожным движением стражами дорог задержаны 169 водителей в состоянии опьянения.[/inf]

В УВД добавили, что патрулирование нарядов милиции будет приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительным заведениям , АЗС и другим, особенно работающим в круглосуточном режиме .

[inf]В Госавтоинспекции напомнили, что за нетрезвое вождение, до 0,8 промилле включительно, предусмотрен штраф – 100 базовых величин и лишение права заниматься определенной деятельностью на 3 года, а более 0,8 промилле – 200 базовых уже с лишением права заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

А за повторное управление в состоянии опьянения в течение года наступает уже уголовная ответственность, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства , которым управляли подшофе, независимо от права собственности.[/inf]

В ГАИ попросили граждан помочь в выявлении пьяных за рулем: «Если вы видите или знаете, что за рулем сидит выпивший водитель, сообщите об этом в дежурную часть Минской области по телефону 229-04-44 либо на 102».

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Где должны быть фликеры у ребенка?

Госавтоинспекция напомнила о необходимости использования световозвращающих элементов и дала несколько рекомендаций.

«В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое светоотражателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода”, – сообщили БелТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Светоотражающие элементы у ребенка ростом до 140 см ГАИ рекомендует размещать на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта. А также на рюкзаке, верхней части рукавов одежды и головном уборе», – добавили в дорожной милиции Минска.

Ранее Телеграф писал, что столичная Госавтоинспекция напомнила о круглосуточном мониторинге состояния улично-дорожной сети, который и предупредила водителей о том, что в некоторых случаях сотрудники ГАИ могут прибегнуть к помощи эвакуатора и переставить на другое место даже правильно припаркованный автомобиль. В каких случаях такое возможно?

В ГАИ предупредили белорусов, что могут переставлять авто эвакуатором, даже правильно припаркованные. Где и когда?