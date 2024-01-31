В Могилёве ГАИ наказала водителя маршрутки за просмотр TikTok

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Опубликовано: 31.01.2024 15:29 , Обновлено: 31.01.2024

Госавтоинспекция Могилёва 31 января отчиталась о привлечении к административной ответственности очередного водителя маршрутки. Однако повод для разбирательства с ГАИ оказался не самый тривиальный - 50-летнего водителя уличили в том, что он просматривал видео в TikTok, будучи за рулём маршрутки.

Пресс-служба Управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома опубликовали видео, которое и послужило основанием для разбирательства и последующего наказания беспечного водителя. На кадрах видно, как водитель в тёмное время суток, не отрываясь от руля, прямо во время движения правой рукой листает видеоролики в социальной сети TikTok.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2wzBpUozlx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

Как следует из сообщения пресс-службы ГАИ, о нарушении сами инспекторы также узнали из интернета - очевидно, беспечного водителя снял на камеру один из пассажиров маршрутки и выложил в сеть.

Как именно наказали водителя за использование телефона во время движения, да ещё и в рабочее время, при перевозке пассажиров, в ГАИ не уточнили. Однако, ранее Телеграф рассказывал, что в Беларуси это запрещено статьей 10.4 ПДД, а ответственность за её нарушение прописана в статье 18.13 КоАП (максимальное наказание - штраф до двух базовых (то есть 80 рублей сегодня) в первый раз, и от двух до восьми базовых за повторное нарушение (то есть от 80 до 320 рублей). При этом, согласно ПДД, чтобы получить штраф (или предупреждение) водителю даже не обязательно держать телефон в руках.

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Ранее Телеграф сообщил, что в декабре прошлого года инспекторы ГАИ в Могилёве задержали пьяного водителя маршрутки. Примечательно, что изначально инспекторы ГАИ предполагали лишь вынести ему предупреждение — за то, что в салоне было больше пассажиров, чем предусмотрено конструкцией транспортного средства. Однако уже в ходе общения с водителем у инспекторов возникли сомнения в его трезвости.

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