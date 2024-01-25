В ГАИ предупредили белорусов, что могут переставлять авто эвакуатором, даже правильно припаркованные. Где и когда?

Опубликовано: 25.01.2024 10:33 , Обновлено: 25.01.2024

Столичная Госавтоинспекция напомнила о круглосуточном мониторинге состояния улично-дорожной сети, который в настоящее время ведут инспекторы, и предупредила водителей о том, что в некоторых случаях сотрудники ГАИ могут прибегнуть к помощи эвакуатора и переставить на другое место даже правильно припаркованный автомобиль.

К таким мерам инспекторы могут прибегнуть в том случае, если автомобили мешают уборке снега. Даже если они припаркованы без нарушений правил, чтобы обеспечить снегоуборочной технике доступ к заблокированному автомобилем заснеженному участку, сотрудники ГАИ “вправе переставить его на очищенный участок дороги с помощью эвакуатора”, заявили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Принудительная эвакуация на охраняемую стоянку, в свою очередь, грозит тем, кто паркуется с нарушением правил остановки и стоянки и затрудняет работу дорожных и коммунальных служб. В ГАИ предупредили, что владельцев таких транспортных средств будут привлекать к ответственности, а автомобили - эвакуировать.

[info_b]Напомним, согласно статье 18.18. Кодекса об административных правонарушениях в Беларуси за остановку в неположенном месте или парковку не по правилам водителям могут грозить следующие штрафы:

для легковых авто – 1 базовая величина (40 рублей сегодня),

для грузовиков, автобусов, тракторов, самоходных машин - 5 базовых величин (200 рублей) (за повторное нарушение в течение года – до 10 базовых величин, т.е. 400 рублей),

за неправомерную стоянку на местах, выделенных для инвалидов, – 2 базовые величины (80 рублей).[/info_b]

Где в Минске будет работать снегоуборочная техника с 25 по 31 января?

В ГАИ призвали водителей “не создавать помех при уборке снега неправильно припаркованными или брошенными вдоль обочин дорог машинами” - “для обеспечения качественной расчистки” проезжей части. Там также назвали конкретные улицы, где в ближайшие дни планирует активно работать снегоуборочная техника и где водителям точно не стоит оставлять свой транспорт у дороги:

25 января - на участке ул. Веры Хоружей от ул. Червякова до ул. Гая, на бульваре Шевченко от ул. Вера Хоружей до ул. Каховской;

26 января - на участке ул. Каховской от ул. Карастояновой до бульвара Шевченко и на ул. Осипенко от ул. Червякова до ул. Гая;

29 января- на участке ул. Киселева от пр. Независимости до ул. Красной;

30 января - на участке ул. Красной от ул. Коммунистической до пр. Машерова;

31 января - на участке ул. Коммунистической от ул. Максима Богдановича до местного проезда.

Отметим, что на 25 января в Белгидромете объявили по всей стране жёлтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Днем местами по стране также ожидается налипание мокрого снега и усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -1°С до +5°С.

В связи с этим в МЧС предупредили о риске увеличения числа коммунальных аварий, увеличении вероятности возникновения ДТП и затруднениях в движении транспорта, а также повышении риска травматизма.

Ранее Телеграф также рассказывал о пяти вещая, которые, по словам инспекторов ГАИ, белорусским водителям нельзя делать во дворах жилых домов. Некоторые из них, на самом деле, белорусы за рулём часто нарушают — или по привычке, или по незнанию. А иногда от безысходности.

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