В России удлинили Lada Vesta на 25 см и пообещали продавать за 25 тыс долларов

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Опубликовано: 09.06.2023 15:58 , Обновлено: 09.06.2023

Российский «АвтоВАЗ» официально презентовал на выставке удлиненный на 25 сантиметров автомобиль Lada Vesta. Он получил приставку Aura.

Как сообщил производитель, у Lada Vesta Aura — увеличенное на 25 см пространство для задних пассажиров, салон «оригинальной расцветки и премиальная аудиосистема», передает Ixbt.

Кроме того, в авто решили поставить 1,8-литровый бензиновый двигатель в сочетании с китайским вариатором.

[info_b]К слову, «Автоваз» показывал удлиненный на 25 см седан еще в 2015 году — Лада Веста Signature. Однако «дальше нескольких прототипов дело не пошло», отметил Автобизнес.[/info_b]

Производитель планирует поставлять Lada Vesta Aura чиновникам — в бюджетные организации и корпоративные автопарки. Однако «Колеса» считают, что такое авто может пополнить и таксопарки.

Что касается стоимости, то, по информации РИА Новости, цена составит 25 тысяч долларов.

Как писал ранее Телеграф, в соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина показал, как утверждает, из каких деталей российский «АвтоВАЗ» делает свои новые машины Lada Vesta NG. Он возмутился, что некоторые «варварски подрезаны ножом».

«Варварски» — В сети появилось видео, из чего делают новые Lada Vesta

К слову, автомобили китайской марки Geely всё активнее отвоёвывают белорусский рынок легковых автомобилей у российской компании Lada. Согласно статистике автомобильной ассоциации «БАА» за апрель 2023 года, именно Geely бренд был для белорусов самым привлекательным. С начала года в стране было продано 3218 автомобилей этой марки, тогда как российских автомобилей LADA — всего 371, а немецких AUDI, которые занимают третью строчку в списке самых продаваемых авто в Беларуси — 257.

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