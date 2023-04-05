«Варварски» — В сети появилось видео, из чего делают новые Lada Vesta

🎥 Видео

Опубликовано: 05.04.2023 16:06 , Обновлено: 05.04.2023

В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина показал, как утверждает, из каких деталей российский «АвтоВАЗ» делает свои новые машины Lada Vesta NG. Он возмутился, что некоторые «варварски подрезаны ножом».

Ролик появился на YouTube-канале Good Avto.

«Вы только посмотрите, из чего, из каких деталей АвтоВАЗ делает свои новые Lada Vesta. Резиновые уплотнители на заслонках воздуховодов просто варварски подрезаны ножом. АвтоВАЗ, вам не стыдно?», — слышно голос за кадром.

Под видео мужчина написал , что «был просто поражен». Он предположил, что те детали, о которых говорит на видео, «похоже они задевали за что-то, и их решили подкорректировать» и назвал это «великолепным конструкторским решением».

В самой компании видео не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что российское сообщество Avtograd News где-то раздобыло, как они заявляют, фотографии подрамника и даже кузова Lada Granta 2. Новая машина, судя по ним, будет на платформе CMF-B от Renault-Nissan. На ней же выпускаются в Европе легковушки Logan и Sandero.

На «Автовазе» показали скрещенную с Renault Logan новую Lada Granta. А что так можно?