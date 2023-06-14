"Шильдики не успели переклеить" - В Петербурге показали новую Lada X-Cross 5. Что в ней российского?

Опубликовано: 14.06.2023 15:18 , Обновлено: 14.06.2023

В Санкт-Петербурге 14 июня показали новую модель от АвтоВАЗ, которую назвали Lada X-Cross 5. Правда к российскому автопрому машина имеет весьма опосредованное отношение.

Оказалось, что под брендом АвтоВАЗа решили собирать китайский автомобиль FAW Bestune T77. Кстати, оригинального китайца в России официально продают с конца 2021 года.

Машину показали на Петербургском международном экономическом форуме. «Шильдики не все успели переклеить», — оправдывался представитель российского завода на замеченное посетителями лого FAW на руле Lada X-Cross 5.

Этот автомобиль в Китае собирают аж с 2018 года. И новинкой он точно не является. В автовазовской версии китайского автомобиля будет стоять бензиновый турбодвигатель на 1,5 литра. Также FAW Bestune T77 со значком Lada получит 7-ступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод. Производитель обещает наличие адаптивного круиз-контроля, систему экстренного торможения, слежения за полосой, но в максимальной комплектации.

АвтоВАЗ пока не озвучил стоимость “новинки”. В Поднебесной он стоит в максимальной комплектации 144 800 юаней, или 20 тыс долларов. Скорее всего, в России цена будет значительно выше. Зато у производителя рассказали, что собирать машину будут на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В планах у АвтоВАЗа сборка до 10 тыс штук в год.

Ранее Телеграф сообщил, что российский производитель машин марки “Москвич” на бывшем заводе Renault отозвал всю партию выпущенных автомобилей. А это целых 84 штуки. Все из-за проблем с русификацией бортового компьютера.

В России отозвали все выпущенные «Москвичи» из-за неладов с русским языком