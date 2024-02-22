В МВД назвали самые угоняемые марки машин в Беларуси

Опубликовано: 22.02.2024 18:00 , Обновлено: 22.02.2024

В 2023 году в Беларуси на чужие автомобили угонщики покушались 569 раз, такие данные привели в МВД. Рассказали, сколько авто из числа угнанных удалось вернуть. И сравнили цифры прошлого и позапрошлого годов.

По информации «Экономической газеты», в МВД сообщили, что в прошлом году 563 (98,9%) угнанных автомобилей были обнаружены правоохранительными органами. По сравнению с 2022-м количество угонов сократилось на 17,4%.

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В масштабах республики такого рода преступлений больше всего произошло в Минской (143) и Гомельской (92) областях. Наименьшее количество угонов отметили в Гродненской области – 52.

Самыми же популярными марками автомобилей у угонщиков были «Фольксваген» и «ВАЗ» – на них пришлось 14 и 12,7% случаев соответственно. Дальше в «списке популярности» оказались «Ауди» (7,5%), «Рено» (6,2%) и «Форд» (4,7%).

В милиции отметили, что в столице количество такого рода преступлений в 2023 году заметно снизилось.

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Что в законе за угон?

В соответствии со ст. 214 УК Республики Беларусь неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным судном и поездка на нем без цели хищения (угон) – наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. А если с насилием или его угрозой – то уже от 3 до 10 лет.

Ранее Телеграф писал, что правительство России опубликовало документ, в котором уточнило схему расчета платежей за ввоз машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля. Как заявили в российском правительстве, «решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов». Для белорусов это означает, что они больше не смогут зарабатывать на пригоне автомобилей для россиян.

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