В России решили обложить пошлиной авто, растаможенные в ЕАЭС. Как это коснется белорусов?

Опубликовано: 15.02.2024 11:05 , Обновлено: 15.02.2024

Правительство России опубликовало документ, в котором уточнило схему расчета платежей за ввоз машин из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 апреля. Как заявили в российском правительстве, «решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов». Для белорусов это означает, что они больше не смогут зарабатывать на пригоне автомобилей для россиян.

По новым правилам недоплаченные налоги и сборы при ввозе авто в РФ из стран ЕАЭС будут учитываться в составе утилизационного сбора. И этот сбор обязаны будут уплачивать все – и физические, и юридические лица. Вот что написали в правительстве:

«Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объёме».

Говоря простыми словами, это значит, что белорусские дилеры и частные лица больше не смогут зарабатывать на пригоне машин для покупателей в России.

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Еще один важный момент касается электромобилей: с 1 апреля их растаможка при ввозе из стран ЕАЭС будет возможна только в России.

А пока, напомним, при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС уплачиваются таможенные платежи и утилизационный сбор. При ввозе автомобилей с территории Беларуси таможенные платежи оплачивать не нужно.

Ранее Телеграф писал, что владельцы автомобилей в Беларуси будут платить повышенный транспортный налог, но только с 2025 года. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский. И напомнил, что обновленное налоговое законодательство предусматривает не только повышение стандартных ставок транспортного налога, но и увеличенную в 10 раз пошлину для владельцев премиальных машин, с выпуска которых не прошло больше трех лет.

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