Подержанные авто, аккумуляторы и не только. Южная Корея объявила о расширении санкционного списка товаров для РБ

Опубликовано: 20.02.2024 09:38 , Обновлено: 20.02.2024

В Южной Корее объявили, что в конце текущей недели ужесточат экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В санкционный список товаров, поставка которых в Беларусь и Россию запрещена, решили добавить почти 700 новых позиций. Однако пообещали и «исключительные случаи».

По информации южнокорейского Министерства торговли, промышленности и энергетики, власти добавили 682 позиции в перечень товаров, поставка которых в Россию и Беларусь запрещена. Как сообщило информагентство страны «Ренхап», в список, в частности, включат тяжелую строительную технику, аккумуляторные батареи, компоненты самолетов, различные механизмы. А также подержанные машины с объемом двигателя 2 тысячи кубических сантиметров и более, которые составляют основную часть автомобильного экспорта Южной Кореи в Россию.

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Таким образом, если обещанное осуществят, общее количество товаров в южнокорейском санкционном списке вырастет до 1159. Правда, южнокорейское правительство сообщило, что будет в индивидуальном порядке рассматривать «исключительные случаи».

В Корее пообещали, что изменения вступят в силу в субботу, 24 февраля.

Ранее Телеграф писал, что с 28 апреля Южная Корея решила не поставлять в Беларусь новые автомобили дороже 50 тысячи долларов. Под санкции попали и запчасти.

Южная Корея запретила ввозить в Беларусь автозапчасти