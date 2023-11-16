Под Могилевом пенсионерка угнала у соседа мотоблок

Опубликовано: 16.11.2023 14:22 , Обновлено: 16.11.2023

В УВД Могилевской области сообщили, что в Горецком районе произошел необычный случай угона транспортного средства. 68-летняя пенсионерка похитила мотоблок у соседа.

Сотрудники милиции установили, что пенсионерка, которая вместе с 70-летним соседом “распивала спиртное”, решила воспользоваться мотоблоком мужчины на свое участке. Тот даже согласился. Однако потом все пошло не так.

“Когда владелец мотоблока не смог его завести, она подумала, что он сделал это намеренно. Обиженная женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитила имущество соседа, пока тот спал, и продала своим знакомым”, - сообщили в УВД.

В итоге, мотоблок нашли и вернули владельцу. Оказалось, что он стоит более 1800 рублей. А потому в отношении 68-летней фигурантки возбудили уголовное дело.

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