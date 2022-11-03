Кто из белорусов получает «письма счастья» за техосмотр — «Думаю, выборочно фотографируют»

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Опубликовано: 03.11.2022 12:50 , Обновлено: 03.11.2022

Все больше белорусов начали получать «письма счастья» за не пройденный техосмотр после того, как их «словили» камеры фиксации. Некоторые делятся фотографиями своих уведомлений и рассказывают, как, где и что произошло.

Кстати, водители отмечают, что их не пройденный техосмотр фиксируют камеры скорости. При этом саму скорость, по их словам, они не нарушают.

Стало известно, какие камеры в Беларуси фиксируют езду без техосмотра

Например, водитель из Гродно рассказал порталу Newgrodno, что его «словила» камера на трассе М6. Он утверждает, что никаких правил дорожного движения не нарушал, скорость, судя по спидометру, не превышал. Вот и уведомление пришло как раз только за техосмотр.

А еще рассказал, что ехал по этой же трассе назад на другом авто (видимо, тоже без техосмотра). И вот на него «письмо счастья» не пришло.

«Думаю, выборочно фотографируют и вручную обрабатывают», — предположил мужчина.

Кстати, ранее в Министерстве транспорта сообщили, что водители, которые ездят на машине без техосмотра, при попадании на камеру будут получать «письмо счастья» не более одного раза в сутки. А в первый раз ему выпишут предупреждение. При этом в общем количество штрафов не ограничено.

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Камеры сработали?

По данным «Белтехосмотра» за октябрь, прошли техосмотр 97 011 белорусов. Что на 15,6% больше, чем в октябре 2021 года (было 83 896 разрешений).

Из них 75 996 разрешений получили физлица (78,3% от общего количества).

Но при этом за январь — октябрь 2022 года разрешение на допуск к участию в дорожном движении получили 1 147 413 транспортных средств. А это на 20,1% меньше чем за такой же период 2021-го (1 435 356 ед.).

Напомним, в министерстве транспорта Беларуси сообщили 21 октября, что запустили в Минске и некоторых регионах Беларуси камеры контроля наличия или отсутствия у автомобилей техосмотра.

В Беларуси заработали камеры фиксации отсутствия техосмотра