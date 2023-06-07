Белорусам начали приходить штрафы за превышение скорости от российской ГАИ. Как оплатить?

Опубликовано: 07.06.2023 16:15 , Обновлено: 07.06.2023

Некоторым белорусам начали приходить письма из российской Госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушения скоростного режима, совершённые на территории соседнего государства и попавшие на камеры фотофиксации. Белорусы столкнулись с проблемой - как оплатить такие штрафы, находясь в Беларуси?

Об одном из таких случаев, которых пока в Беларуси - единицы, рассказал читатель портала “АвтоГродно”. Приобретя в России новый автомобиль, он по дороге в Беларусь трижды “попался” на камеры фотофиксации на территории соседнего государства. В итоге через какое-то время получил три “письма счастья” в общей сумме на 2,5 тыс. российских рублей (чуть более 90 белорусских рублей).

Однако, поскольку штрафы не были проведены через белорусскую систему, а письма пришли напрямую из России, с российскими реквизитами и суммами штрафов (по белорусскому законодательству за аналогичные правонарушения мужчине грозили бы гораздо большие штрафы), оплатить их, как обычные штрафы ГАИ, невозможно, предположил автомобилист.

“Я так понимаю, что в банк белорусский я не могу прийти с этой квитанцией, через мобильное приложение своего банка я тоже не могу сделать платеж в систему УМВД России по Смоленской области. Неужели мне нужно искать человека в России и просить у него сделать за меня платеж? В общем, для меня это загадка”, - рассказал мужчина.

По данным портала “АвтоГродно”, в некоторых случаях белорусов, попавшихся на российские камеры на автомобилях с белорусскими номерами за превышение скорости, но не получившие “письма счастья” из ГАИ, впоследствии останавливали на российских дорогах сотрудники ГИБДД и требовали проследовать с ним в участок и там оплатить штрафы.

Некоторые читатели портала посоветовали зарегистрировать в таком случае российский электронный кошелёк Юmoney. Подтвердив данные через белорусский Сбербанк, можно пополнять электронный кошелек из Беларуси и с него оплачивать штрафы.

Однако, официальных разъяснений, как поступать белорусам в подобных случаях, от белорусских или российских официальных ведомств пока не поступало.

Напомним, с марта 2023 года между Беларусью и Россией действует “Соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения”. Оно подразумевает обмен данными по электронным каналам связи. Россия и Беларусь должны пересылать друг другу информацию о нарушениях, зафиксированную в том числе с использованием специальных технических средств с функцией фотофиксации.

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Сразу после вступления соглашения в законную силу, в белорусской Госавтоинспециии объясняли, что пока существуют лишь “отдельные вопросы” по исполнению административных наказаний, а вопрос “интегрирования базы с нарушениями” между ГАИ Беларуси и России “пока не прорабатывается”.