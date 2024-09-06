В Минтрансе разрешили белорусским таксистам использовать машины в нерабочее время. Но есть нюанс

Опубликовано: 06.09.2024 08:08 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске представители Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси встретились со столичными перевозчиками и диспетчерами такси, чтобы обсудить новации в сфере автомобильных перевозок, которые связаны с созданием реестра. Так, в ведомстве пообещали, что новых требований к водителям предъявлять не будут, а внесение в реестр не принесёт дополнительных расходов.

Первый замначальника Транспортной инспекции Минтранса Юрий Костюк подчеркнул, что новых требований к повышению квалификации водителей такси законодательство не предусматривает. Кроме того, по его словам, таксисты могут использовать автомобиль в личных целях в нерабочее время. Однако для того, чтобы не вводить в заблуждение потенциальных пассажиров, перед поездкой нужно снять все внешние атрибуты. То есть, если машина обклеена, как большинство белорусских такси, подвезти родственника или знакомого не получится.

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“В личных целях” — нельзя, “для собственных нужд” — можно?

В Минске прошла встреча представителей Министерства транспорта и коммуникаций с белорусскими перевозчиками, которые занимаются пассажирскими перевозками на такси. В числе прочего чиновники объяснили, почему белорусским таксистам в скором времени официально запретят пользоваться своими авто в “личных целях”, разрешив при этом использовать их “для собственных нужд”.

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Кроме того, ранее мы писали, что Указ “Об автомобильных перевозках пассажиров” президента Беларуси Александра Лукашенко обязал таксистов проходить переподготовку. Это необходимо для того, чтобы попасть в новый реестр пассажирских перевозчиков. Однако, как оказалось, обучающие курсы, где нужно пройти переподготовку, стоят недешево.

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