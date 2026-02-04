Минчанку ударило током в троллейбусе. В «Минсктрансе» начали проверку

Опубликовано: 04.02.2026 16:02 , Обновлено: 04.02.2026

В Минске девушку ударило током, когда она заходила в троллейбус. В результате ей пришлось обратиться к врачам и она уже несколько дней остаётся под наблюдением кардиологов одной из столичных клиник. В «Минсктрансе» по факту инцидента уже начали официальную проверку.

Сам инцидент произошёл около 16:45 27 января на маршруте троллейбуса №44. Зайдя в троллейбус на остановке общественного транспорта «Центр милосердия» на улице Кальварийской, девушку прошибло током, как только она ступила на пол и взялась за поручень. Как рассказала сама пострадавшая в своём аккаунте в TikTok, она почувствовала сильную боль в ноге и на какое-то мгновение потеряла сознание.

“Очнулась уже в середине салона. Люди сказали, что я страшно кричала и какой-то мужчина буквально оттащил меня от двери”, - рассказала девушка.

К врачам девушка обратилась не сразу, а вызвала “скорую” уже дома, спустя пару часов, когда поняла, что к онемевшей от удара током ноге так и не вернулась чувствительность. По словам пострадавшей, помимо непосредственных ожогов в месте входа и выхода разряда тока в ноге, врачи также диагностировали ей травму голеностопа. У неё также появились проблемы с сердцем, из-за чего девушку оставили для более детального обследования и постановки диагноза в кардиологии 4-й городской клинической больницы.

В «Минсктрансе» объяснили, почему массово горят и искрятся провода троллейбусов

Между тем, на предприятии “Минсктранс” агентству “Минск-Новости” сообщили, что пострадавшая к ним пока не обращалась, но сам факт инцидента с утечкой тока на данном маршруте признали. Как оказалось, девушка была не единственной пострадавшей. Помимо неё током также ударило подростка, которого с предварительным диагнозом «электротравма» увезли в 6-ю городскую больницу. По информации “Минсктранса”, после обследования пострадавшего отпустили домой.

“К водителю, как и к прибывшим медикам, больше никто из пассажиров не обращался. Все самостоятельно покинули место произошедшего. Сейчас по данному факту проводится разбирательство”, - заявили на предприятии и посоветовали пострадавшим после выздоровления обратиться в Транспортный парк № 4.

Там по факту происшествия должен быть составлен акт “о причинении вреда здоровью”, а уже с ним пострадавшие пассажиры (а в случае с подростком - его родители) смогут обратиться в страховую компанию для возмещения ущерба.

Кстати, случай, когда троллейбусы бьют током пассажиров, увы, не единственный в Беларуси. Такие инциденты происходят периодически, причём куда чаще - зимой. Ранее транспортники поясняли, что такие инциденты могут усугублять противогололедные смеси, которые используются зимой. Они провоцируют солевую коррозию транспорта.

Впрочем, по правилам проверять на токоутечку каждый троллейбус должны не только во время техобслуживания в ремонтной зоне, но и дополнительно дежурным электриком при выезде из депо.