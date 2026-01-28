В «Минсктрансе» объяснили, почему массово горят и искрятся провода троллейбусов

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Опубликовано: 28.01.2026 11:06 , Обновлено: 28.01.2026

В Минске в последние дни нередко можно было наблюдать пугающую картину: яркие вспышки на проводах, к которым "привязаны" троллейбусы, и фейерверк искр. Именно из-за таких инцидентов в последние дни участились остановки троллейбусов. В "Минсктрансе" объяснили, что происходит.

Причиной горящих и искрящих проводов стала непогода. Тот самый ледяной дождь, который превратил городские тротуары и дороги в катки, закатал в лёд и провода контактной сети общественного транспорта.

Как пояснил в комментарии госагентству БЕЛТА заместитель генерального директора по организации перевозок “Минсктранса” Роман Пранович, на обледеневших проводах происходит пробой изоляции. Из-за этого срабатывает защита и в контактной сети отключается напряжение. В результате - троллейбусы стоят вереницей, дожидаясь, пока аварийные бригады не не заизолируют пробой.

По оперативным данным “Минсктранса”, только за это утро из-за повреждений контактной сети вы Минске движение троллейбусов останавливали на трёх участках. Где-то решить проблему удаётся за 10 минут, а где-то приходится стоять и по часу.

Как пояснил Пранович, это зависит в том числе от того, как быстро к месту ЧП удаётся добраться аварийным бригадам. По его словам, для оперативного решения проблем на место высылают бригаду, ближайшую к месту пробоя.

Поскольку синоптики улучшения погодных условий в ближайшие сутки не прогнозируют, а высокая влажность воздуха будет сохраняться, в “Минсктрансе” предупредили пассажиров о возможных отклонениях троллейбусов от установленного графика движения.

Кстати, ледяной дождь и снегопады привели к нарушению электроснабжения в 227 населенных пунктах Беларуси за минувшие сутки. По словам энергетиков, линии электропередачи (ЛЭП) просто не выдерживали веса налипшего снега и гололеда, вызванного ледяным дождём.

Ледяной дождь оставил без света жителей 227 населенных пункта Беларуси