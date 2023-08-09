В Беларуси впервые появилась на дороге разметка-"вафельница". Как на ней вести себя водителям?
Утром 9 августа минские водители заметили необычную для Беларуси дорожную разметку — так называемую «вафельницу»: желтые линии разметки пересекаются под прямым углом, перекрывая весь перекресток улиц Коммунистической и Красной.
В ПДД Беларуси есть обозначение такой разметки — границы перекрестка. Обычно на перекрестках с «вафельной» разметкой запрещена остановка, в том числе туда нельзя выезжать, если впереди образовался затор, который может вынудить водителя остановиться.
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Также «вафельницу» заметили в Минске в районе пересечения улицы Орловской и Старовиленского тракта, возле Центрального РУВД, рассказалOnliner.
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