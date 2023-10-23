В Минске появилась новая дорожная разметка. В ГАИ рассказали, что делать водителям, когда ее увидят

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Опубликовано: 23.10.2023 13:04 , Обновлено: 24.10.2023

Госавтоинспекция Минска сообщила, что на одной из улиц столицы появилась необычная разметка, которую раньше не наносили в Беларуси. В ГАИ пообещали использовать ее чаще.

“Вблизи здания № 31 по улице Ульяновской нанесена новая дорожная разметка, выполненная в виде изображения на проезжей части дорожного знака 1.5 «Пересечение с трамвайной линией». Такого вида разметка будет наносится на наиболее аварийно-опасных участках в местах пересечения с трамвайной линией”, - пообещали в ГАИ Мингорисполкома.

Там пояснили, что такое обозначение на проезжей части является предупреждением о приближении к опасному участку улицы, “при движении по которому во избежание столкновения с трамваями необходимо руководствоваться требованиями ПДД”.

Т.е. никаких особых действий водителям предпринимать не надо, разве что вспомнить правила дорожного движения и следовать им при приближении трамвая.

Ранее Телеграф писал, что в Ждановичах, что под Минском, на дороге установили дорожный знак с изображением уха. Такого нет в правилах дорожного движения, но в ГАИ это назвали “экспериментом”.

Под Минском установили дорожный знак, не предусмотренный ПДД. В ГАИ рассказали зачем