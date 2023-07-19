Зачем нужны ручки над дверью в салоне авто? Не для того, чтобы держаться за них во время езды

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.07.2023 11:16 , Обновлено: 19.07.2023

Ручки над дверями есть в каждом автомобиле, однако мало кто знает, для чего они нужны. Многие пассажиры хватают их во время быстрой езды или при резких поворотах. Некоторые вообще используют ручку как вешалку. Однако производители машин устанавливают их в салонах совсем не для этого. Возможно, вы удивитесь, узнав настоящее предназначение таких ручек.

Наверняка вы понимаете, что автопроизводители не руководствуются сиюминутными прихотями. В сотрудничестве с инженерами они стремятся создать не только красивый или удобный, но прежде всего безопасный автомобиль.

Конечно же, они не предусматривают в конструкции машины ручки как вешалки (они являются отдельным аксессуаром автомобиля). Не служат они и для того, чтобы держаться во время бешеной езды — эту роль выполняют ремни безопасности и подлокотники. Как вы уже поняли, их назначение совершенно иное.

Оказывается, наличие таких ручек в автомобилях призвано помочь людям с ограниченными возможностями, пожилым или беременным женщинам. Ручки облегчают посадку и высадку из автомобиля. Поэтому их следует использовать, если пассажир или водитель испытывает проблемы с передвижением. Взявшись за ручку, вы можете опереться на нее всем весом, чтобы занять удобное положение.

Иногда бывает, что ручки над сиденьем водителя просто нет. Это связано с тем, что, согласно исследованиям ученых, водители начали чаще использовать их именно во время езды. Однако управлять машиной одной рукой является очень рискованным занятием. Поэтому автопроизводители решили — ели водителю автомобиля трудно сесть, ему достаточно будет опереться на руль.

Зачем нужен ящик под духовкой? Не для того, чтобы складывать сковородки

Ранее Телеграф писал, что многие люди хранят в ящике под духовкой сковородки, другую кухонную утварь и даже полотенца. Однако на самом деле это место предназначено совсем для другого.

Зачем нужен ящик под духовкой? Не для того, чтобы складывать сковородки