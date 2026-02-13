В ГАИ предложили белорусам в снегопады оставлять в машине одну бумажку

Опубликовано: 13.02.2026 09:18 , Обновлено: 13.02.2026

В Госавтоинспекции Гомельской области посоветовали белорусским автомобилистам, паркуя машину на длительную стоянку в снегопады, не забывать об одной мелочи. Она вполне может избавить владельца авто от лишних хлопот и даже дополнительных трат.

Всё из-за того, что многие авто зимой становятся главным препятствием для снегоуборочной техники. Даже если машина припаркована по правилам, но попадает в зону работы коммунальщиков, её вправе как минимум переставить. Для этого привлекают эвакуаторы и инспекторов ГАИ.

Как пояснили в Гомельской ГАИ, на время неблагоприятных погодных условий (а синоптики уже посулили белорусам снежные выходные) качественная очистка проезжей части становится для ЖКХ приоритетом, поэтому эвакуации подлежат даже правильно припаркованные машины.

“Госавтоинспекция рекомендует водителям не оставлять транспортные средства в местах, где они могут создать помеху для работы снегоуборочной техники. Автомобили, затрудняющие проезд спецтехники и уборку улиц, подлежат принудительной эвакуации должностными лицами коммунальных и дорожно-эксплуатационных служб на охраняемую стоянку”, - предупредили автомобилистов.

На практике же, если машина припаркована по правилам, её не станут тут же отправлять на эвакуатор, а попытаются связаться с владельцем авто, чтобы тот сам перегнал машину на другое место. Но этот вариант сработает только с теми, кто сам позаботился об оперативной связи на экстренный случай. Для этого хватит простой бумажки, оставленной в салоне на время парковки.

В ГАИ предупредили белорусов, что могут переставлять авто эвакуатором, даже правильно припаркованные. Где и когда?

“Если вы вынуждены оставить машину на длительную стоянку в условиях снегопада - разместите под стеклом номер мобильного телефона”, - посоветовали в ГАИ.

Кстати, этот совет будет полезен и тем, кто рискует оставлять своё авто в неположенных местах, к примеру, во дворах напротив площадок с мусорными контейнерами. Если под стеклом вашего авто будет визитка с вашим номером, есть вероятность, что коммунальщики сначала позвонят вам, а не станут сразу же вызывать ГАИ с эвакуатором. От штрафа за неправильную парковку это вас, конечно, не спасёт, но как минимум - избавит от лишних трат на оплату услуг эвакуатора и платной стоянки, куда свозят проштрафившиеся машины.

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Кстати, недавно в Минском ЖКХ опубликовали своё дополнение к Правилам дорожного движения в Беларуси. Список правил от коммунальщиков — это не официальный документ, но в нём сведены и такие рекомендации, невыполнение которых тоже может привести к штрафу.

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