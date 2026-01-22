Вот кто в Беларуси следит за снегом возле машин на парковке. Через сколько часов после снегопада вызовут ГАИ?

Опубликовано: 22.01.2026 19:15 , Обновлено: 22.01.2026

Синоптики предупредили белорусов о новой порции снегопадов, которую ждут к выходным. Снежные метели в ближайшие три дня возможны по всей стране, а значит автомобилистам вновь придётся взяться за лопаты. Ведь обязанность расчищать себе паркоместо не ограничивается одним снежным днём - поддерживать в порядке парковку в метре от своей машины нужно постоянно. А кто за этим следит? И как скоро после очередного снегопада нерасторопным автовладельцам можно ждать звонка от ГАИ?

О том, что автомобилистов в Беларуси обязали чистить снег на парковке в метре от своей машины, не знает разве что отшельник, напрочь оторванный от информационного пространства. А вот как именно контролируется исполнение этой обязанности - кто именно следит за владельцами авто и кто вызывает ГАИ на нерадивых автовладельцев, знают далеко не все.

Оказывается, вызвать ГАИ на тех, кто не чистит своё парковочное место и ждёт пока “само растает”, могут не только особо бдительные соседи, но и коммунальщики. По закону это именно их зона ответственности.

Как быстро нужно почистить снег?

Как рассказал телеканалу «Гродно Плюс» Михаил Савцов, начальник одного из ЖЭСов областного центра, сотрудники коммунальных служб ежедневно “мониторят” придомовые территории и выезды со дворов. Если выявляют нарушителя “коммунального порядка” - направляют ему “претензию”, но не сами, а при посредничестве коллег из ГАИ.

“При выявлении таких машин, направляется информация в ГАИ города для предоставления сведений о собственнике данного средства. С ними созваниваются, направляются заказные письма о необходимости привести данный автомобиль в надлежащее состояние и территорию вокруг него”, - пояснил Савцов.

По его словам, после того, как провинившийся владелец получает официальное предписание, ему отводят одни сутки на то, чтобы почистить паркоместо от снега. Исключение могут сделать лишь для тех, кого в данный момент нет в городе. Тогда крайний срок сдвигают на три дня .

Как заявил Савцов, в одном только Ленинском районе Гродно таких предписаний в этом году было выписано более 100, штраф же рассматривают как “крайнюю меру”, хотя закон позволяет оштрафовать тех, кто проигнорирует требования коммунальщиков на внушительную сумму - до 25 базовых величин (то есть 1125 рублей).

В свою очередь правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Дмитрий Мордачев ранее в комментарии порталу Mogilevnews.by пояснял, что очистить своё парковочное место нужно сразу же после окончания снегопада, а по мере выпадения нового снега - поддерживать чистоту паркоместа.

“Если автомобиль находится на организованной парковке, на расчистку отводится не более шести часов после завершения осадков. Во время затяжных метелей рекомендуется выходить к машине каждые три часа , чтобы не допустить образования плотных сугробов, мешающих проезду коммунальной техники”, - дал свои рекомендации специалист.

Отметим, что после недели довольно солнечной, но очень морозной погоды в Беларусь возвращаются снегопады. Правда, весьма специфические - ливневые. Специалисты по прогнозу погоды объяснили, какие именно метеорологические процессы будут происходить за окном в ближайшие дни и каким регионам страны можно рассчитывать на относительное потепление к выходным.

Белорусам приготовиться к ливневым снегопадам. Когда уже потеплеет до -1°С?