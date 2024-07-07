В Беларуси вступили в силу поправки в закон о дорожном движении. Что изменилось для водителей?

Опубликовано: 07.07.2024 11:10 , Обновлено: 07.07.2024

На сайте Национального правового интернет-портала опубликовали документ с поправками в закон «О дорожном движении». Он вступил в силу с 6 июля 2024 года.

Новые поправки в закон активно обсуждались в минувшем году и были одобрены правительством в декабре. Основные изменения коснулись порядка выдачи и обмена водительских прав и приема экзаменов на права.

В частности, теперь для выдачи или обмена водительских прав гражданам России и Беларуси, которые имеют права, выданные в России, сдавать теоретический экзамен не потребуется.

Также поправки упростили порядок обмена иностранного водительского удостоверения в случае его утраты.

Ещё одно изменение - введение предварительной записи на проведение повторного практического экзамена для тех, кто не сдал его с первой и последующей попытки. Также в законодательстве теперь регламентирована продолжительность экзамена. В условиях реальной дорожной обстановки теперь она зависит только от выполнения обязательных элементов. Ограничение его минимальной продолжительности исключено.

Также внесена поправка для сдающих на категорию А. Для проверки навыков управления мотоциклом на специальной площадке будет предоставлена возможность допустить одну ошибку. При этом экзамен продолжится с исходной позиции. невыполненного элемента.

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