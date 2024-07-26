Бейсболки с "дорожной разметкой". В МВД Беларуси показали новую форму инспекторов ГАИ

🎥 Видео

Опубликовано: 26.07.2024 08:53 , Обновлено: 26.07.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси показали новую форму инспекторов дорожно-патрульной службы. Это произошло во время представления личному составу нового начальника — им стал полковник милиции Виктор Ротченков. К слову, о том, что у сотрудников ГАИ появится новая форма, министр МВД Иван Кубраков заявил ещё год назад. По его словам, она станет "более современной и комфортной".

На видео, которое опубликовали в Министерстве внутренних дел, можно рассмотреть летний и осенний варианты экипировки: тёмно-синие рубашки с жёлтыми вставками на коротких рукавах, а также аналогичного цвета бейсболки со вставками и белыми полосами, которые напоминают дорожную разметку. Также кепки инспекторов дополнили белые окантовки по козырьку. Что касается брюк — они того же тёмно-синего цвета с салатовыми лампасами до колена.

Ранее Telegraf.news писал, что новый начальник ГАИ, Виктор Ротченков, до этого занимал должность заместителя начальника главного управления. По словам главы МВД Ивана Кубракова, Ротченков начинал инспектором и прошёл «все служебные ступени». «Начальником ГАИ назначен человек, который знает, что такое дорога, что такое асфальт, что такое работа 12 часов и более. Он это всё прошёл», — отметил министр.

У ГАИ Беларуси появился новый руководитель