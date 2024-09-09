От штрафов до лишения прав. В ГАИ Беларуси рассказали, как простые видеокамеры на дорогах стали фиксировать нарушителей

Опубликовано: 09.09.2024 12:39 , Обновлено: 10.09.2024

Госавтоинспекция поделилась подробностями о том, как на практике работает республиканская система мониторинга общественной безопасности. Именно она позволяет правоохранительным органам выявлять тех, кто нарушает правила дорожного движения (ПДД), не только с помощью камер, установленных инспекторами ГАИ, но и по обычным камерам, которыми сегодня оборудована едва ли не каждая АЗС, а также многие перекрёстки и потенциально-опасные участки улиц. Причём речь идёт не только о крупных городах и оживлённых республиканских трассах, но и небольших белорусских райцентрах.

Как объяснил старший инспектор отделения ГАИ ОВД Малоритского райисполкома Юрий Гайдучик в комментарии районному изданию “Голас часу”, привлечь к ответственности за нарушение ПДД по камерам, включённым в республиканскую систему мониторинга, могут и водителей, и пешеходов.

Так, в Малорите, где проживает чуть больше 12 тыс. человек, с начала 2024 года с помощью камер системы видеонаблюдения правоохранители вычислили:

18 водителей, севших за руль после лишения прав,

7 водителей, оставивших место ДТП, участниками которого они являлись,

12 водителей, грубо нарушивших правила обгона.

По словам Гайдучика, далеко не всегда водители за нарушения, вычисленные по камерам, могут отделаться всего лишь штрафом. Так, в последнем случае 11 человек за грубое нарушение правил обгона лишились водительских прав.

Ещё одним перспективным способом вычислять нарушителей ПДД в ГАИ назвали применение камер, установленных на беспилотных летательных аппаратах. По словам Гайдучика, в этом случае инспекторы сосредотачивают внимание на тех нарушениях, которые сопряжены с самыми серьезными последствиями, а именно:

правила обгона,

правила выезда на полосу встречного движения.

Таки нарушений, согласно статистике ГАИ, в последнее время стало больше по всей стране.

“К водителям, совершившим такие нарушения, применяются самые жесткие меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством”, - заявил Гайдучик.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в республиканском предприятии “Белтехосмотр” в сентябре рассказали о ещё одном распространённом нарушении ПДД, за которым инспекторы следят по камерам - это отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Вычислять нарушителей инспекторам активно помогает другое республиканское предприятие — “Белтелеком”, который и отвечает за создание и работу республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

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