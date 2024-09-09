От штрафов до лишения прав. В ГАИ Беларуси рассказали, как простые видеокамеры на дорогах стали фиксировать нарушителей
Госавтоинспекция поделилась подробностями о том, как на практике работает республиканская система мониторинга общественной безопасности. Именно она позволяет правоохранительным органам выявлять тех, кто нарушает правила дорожного движения (ПДД), не только с помощью камер, установленных инспекторами ГАИ, но и по обычным камерам, которыми сегодня оборудована едва ли не каждая АЗС, а также многие перекрёстки и потенциально-опасные участки улиц. Причём речь идёт не только о крупных городах и оживлённых республиканских трассах, но и небольших белорусских райцентрах.
Как объяснил старший инспектор отделения ГАИ ОВД Малоритского райисполкома Юрий Гайдучик в комментарии районному изданию “Голас часу”, привлечь к ответственности за нарушение ПДД по камерам, включённым в республиканскую систему мониторинга, могут и водителей, и пешеходов.
Так, в Малорите, где проживает чуть больше 12 тыс. человек, с начала 2024 года с помощью камер системы видеонаблюдения правоохранители вычислили:
- 18 водителей, севших за руль после лишения прав,
- 7 водителей, оставивших место ДТП, участниками которого они являлись,
- 12 водителей, грубо нарушивших правила обгона.
По словам Гайдучика, далеко не всегда водители за нарушения, вычисленные по камерам, могут отделаться всего лишь штрафом. Так, в последнем случае 11 человек за грубое нарушение правил обгона лишились водительских прав.
Ещё одним перспективным способом вычислять нарушителей ПДД в ГАИ назвали применение камер, установленных на беспилотных летательных аппаратах. По словам Гайдучика, в этом случае инспекторы сосредотачивают внимание на тех нарушениях, которые сопряжены с самыми серьезными последствиями, а именно:
- правила обгона,
- правила выезда на полосу встречного движения.
Таки нарушений, согласно статистике ГАИ, в последнее время стало больше по всей стране.
“К водителям, совершившим такие нарушения, применяются самые жесткие меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством”, - заявил Гайдучик.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в республиканском предприятии “Белтехосмотр” в сентябре рассказали о ещё одном распространённом нарушении ПДД, за которым инспекторы следят по камерам - это отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Вычислять нарушителей инспекторам активно помогает другое республиканское предприятие — “Белтелеком”, который и отвечает за создание и работу республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
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