Всё-таки не все? В ГАИ Слуцка прокомментировали информацию, что все камеры стали проверять техосмотр

Опубликовано: 20.03.2025 13:28 , Обновлено: 20.03.2025

В марте во многих белорусских СМИ появилась информация, что все камеры видеонаблюдения в стране начали фиксировать отсутствие техосмотра у автомобилей. Однако портал SlutskGorod предположил, что эти сообщения можно назвать не соответствующими действительности. Почему?

Издание обратило внимание на нелогичность такого утверждения с технической точки зрения, поскольку для ежедневной проверки миллионов автомобилей по всей Беларуси потребовались бы огромные «вычислительные мощности и программные ресурсы».

Так, в ГАИ Слуцка изданию сообщили, что не получали никакой информации, что обычные камеры мониторинга начали фиксировать отсутствие техосмотра. В пресс-службе СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» (оператор системы камер контроля скорости) пояснили, что отвечают только за свои датчики контроля скорости и системы мониторинга транспортного потока, а информацией о других камерах не располагают.

К слову, в организации не скрывают, где расположены камеры, проверяющие наличие или отсутствие пройдённого техосмотра.

Портал SlutskGorod сделал вывод, что информация о фиксации техосмотра обычными камерами появилась в сети ошибочно и «была распространена многими интернет-ресурсами без проверки». По мнению источника, это можно назвать фейком. В Управлении ГАИ по Минской области «посоветовали ориентироваться» только на официальные ресурсы МВД.

Информация, что теперь за наличием действующего техосмотра следят не только отдельные камеры, но абсолютно все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга дорожной обстановки, появилась в официальном Instagram-аккаунте гродненской ГАИ 12 марта.

Все камеры на дорогах начали ловить авто без пройденного техосмотра – ГАИ Гродно

Главное управление ГАИ МВД Беларуси 16 марта раскрыло госагентству «Минск-Новости» весь список нарушений ПДД, которые отслеживают камеры видеонаблюдения. Среди прочих, там упомянули «участие в дорожном движении транспортных средств, в отношении которых не выдан допуск к участию в дорожном движении».

ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры

А на днях «Белтехосмотр» рассказал об очередях на диагностических станциях. Директор предприятия в комментарии госагентству БелТА не подтвердил, но и не опроверг информацию, что прохождение техосмотра проверяется «всеми камерами». Вместо этого он ограничился констатацией распространения такой информации в СМИ, заверением о намерении принять все меры для устранения очередей и рекомендацией автолюбителям «своевременно проходить техосмотр».

В «Белтехосмотре» назвали причину резко выросших очередей на диагностических станциях