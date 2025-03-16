ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры

Опубликовано: 16.03.2025 10:33 , Обновлено: 20.03.2025

В Беларуси камеры, работающие в автоматическом режиме, фиксируют целый ряд нарушений правил дорожного движения. И постепенно их функционал расширяется. Об этом сообщило главное управление ГАИ МВД, отметив, что обработкой данных нарушений занимается специальное подразделение — отдел обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД.

На сегодня камеры по всей Беларуси фиксируют:

Превышение скорости (включая среднюю скорость на участке дороги).

Участие в дорожном движении без допуска (отсутствие техосмотра).

Нарушения правил остановки и стоянки.

Движение по полосе общественного транспорта (в случаях, когда это запрещено).

В ГАИ подчеркнули, что механизм фиксации нарушений уникален для каждого вида правонарушения и учитывает его специфику, отметило агентство «Минск-Новости».

Кроме того, сотрудники ГАИ активно используют республиканскую систему мониторинга общественной безопасности (РСМОБ).

«Она даёт возможность выявлять нарушителей по фотоизображениям лиц и регистрационным знакам транспортных средств», — рассказал начальник отделения цифровизации главного управления ГАИ МВД Виталий Сауц.

РСМОБ помогает ГАИ:

Выявлять водителей, лишённых права управления, но продолжающих управлять авто.

Устанавливать обстоятельства ДТП и нарушений ПДД.

Разыскивать автомобили, скрывшиеся с места ДТП.

Автоматически фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.

Кроме того, в ГАИ анонсировали, что в ближайшем будущем планируется реализовать функционал РСМОБ, который будет фиксировать невыполнение требований сигналов светофоров на перекрёстках, неправильный проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Сейчас этот функционал либо не работает, либо работает не везде в тестовом режиме.

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