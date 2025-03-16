ГАИ раскрыла полный список нарушений ПДД Беларуси, которые сейчас отслеживают камеры
В Беларуси камеры, работающие в автоматическом режиме, фиксируют целый ряд нарушений правил дорожного движения. И постепенно их функционал расширяется. Об этом сообщило главное управление ГАИ МВД, отметив, что обработкой данных нарушений занимается специальное подразделение — отдел обеспечения функционирования систем автоматической фиксации правонарушений МВД.
На сегодня камеры по всей Беларуси фиксируют:
- Превышение скорости (включая среднюю скорость на участке дороги).
- Участие в дорожном движении без допуска (отсутствие техосмотра).
- Нарушения правил остановки и стоянки.
- Движение по полосе общественного транспорта (в случаях, когда это запрещено).
В ГАИ подчеркнули, что механизм фиксации нарушений уникален для каждого вида правонарушения и учитывает его специфику, отметило агентство «Минск-Новости».
Кроме того, сотрудники ГАИ активно используют республиканскую систему мониторинга общественной безопасности (РСМОБ).
«Она даёт возможность выявлять нарушителей по фотоизображениям лиц и регистрационным знакам транспортных средств», — рассказал начальник отделения цифровизации главного управления ГАИ МВД Виталий Сауц.
РСМОБ помогает ГАИ:
- Выявлять водителей, лишённых права управления, но продолжающих управлять авто.
- Устанавливать обстоятельства ДТП и нарушений ПДД.
- Разыскивать автомобили, скрывшиеся с места ДТП.
- Автоматически фиксировать нарушения правил остановки и стоянки.
Кроме того, в ГАИ анонсировали, что в ближайшем будущем планируется реализовать функционал РСМОБ, который будет фиксировать невыполнение требований сигналов светофоров на перекрёстках, неправильный проезд пешеходных переходов и железнодорожных переездов. Сейчас этот функционал либо не работает, либо работает не везде в тестовом режиме.
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