В "Белтехосмотре" назвали причину резко выросших очередей на диагностических станциях

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Опубликовано: 20.03.2025 08:15 , Обновлено: 20.03.2025

Директор республиканского унитарного сервисного предприятия "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский 19 марта объяснил, почему в середине марта заметно выросли очереди на некоторых диагностических станциях. По его словам, так автомобилисты отреагировали на информацию о том, что все камеры видеонаблюдения в Беларуси начали в автоматическом режиме отслеживать авто без действующего техосмотра.

“После появившейся на прошлой неделе в СМИ информации о том, что камеры видеонаблюдения в Беларуси теперь автоматически фиксируют наличие или отсутствие у транспортного средства допуска к участию в дорожном движении, мы стали наблюдать увеличение очередей на некоторых из наших станций”, - процитировало Ленчевского госагентство БЕЛТА.

Для наглядности на предприятии показали очереди, выстроившиеся на диагностические станции №210 в Минске и №200 в Бресте сразу же после того, как в СМИ прошла информация о том, что за отсутствием техосмотра в Беларуси начали следить все дорожные камеры.

















По словам Ленчевского, на предприятии сейчас предпринимают “все меры для устранения очередей”, а для того, чтобы исключить такую ситуацию с одномоментным ростом очередей не станции, руководитель предприятия рекомендовал автомобилистам “своевременно проходить техосмотр”.

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“Прежде всего он направлен на безопасность на дороге”, - напомнил Ленчевский.

Между тем, в главном управлении ГАИ МВД заявили, что автоматический контроль за авто без техосмотра ведётся в Беларуси с июля 2023 года. Согласно официальной статистике ведомства, в 2025 году число фактов управления транспортным средством без техосмотра заметно не возросло.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о том, что теперь все камеры на белорусских дорогах начали параллельно со своей основной функцией отслеживать и автомобили без пройденного техосмотра, 12 марта заявили в Гродненской Госавтоинспекции.

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