В ГАИ объяснили, можно ли «застолбить» почищенное от снега парковочное место - «Мы приедем»

Опубликовано: 13.01.2026 08:17 , Обновлено: 13.01.2026

Вправе ли автомобилисты "застолбить" за собой парковочное место, которое они очистили от снега? Из-за этого вопроса на прошлой неделе во многих дворовых чатах и социальных сетях белорусы устраивали жаркие дискуссии, а в самих дворах разыгрывались настоящие парковочные войны. В ГАИ расставили все точки над "i".

Снежный циклон Улли, накрывший Беларусь на прошлой неделе, стал настоящим испытанием для автомобилистов. Причём испытание на выносливость прошла не только сама техника, но и её владельцы - на выносливость физическую (ведь многих пришлось в буквальном смысле откапывать свои авто из снежных сугробов, а затем ещё и расчищать себе путь через заметённые дворы) и на устойчивость психологическую. Судя по многочисленным видео из соцсетей, нервы выдерживали не у всех - потратив час на расчистку парковочного места, многим приходилось повторять процедуру по возвращении с работы, поскольку, перефразируя расхожую фразу, чисто место пусто не бывает.

Кто-то, смирившись с несправедливостью этого мира, покорно принимался за расчистку нового парковочного места, а кто-то принимать зимние правила игры отказывался и пытался их изменить. Белорусы придумали немало способов “застолбить” за собой почищенное парковочное место - от попыток достучаться до совести других автомобилистов с помощью объявлений до сооружения импровизированных шлагбаумов из вёдер, лопат и даже самих снежных сугробов.

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Однако в ГАИ на подобный креатив смотрят весьма однозначно: любые самовольные ограничения на парковке, которая относится к землям общего пользования, незаконны.

Так, выступая в эфире гостелеканала СТВ, начальник отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Хромченко заявил, что инспекторы будут “реагировать” на подобные случаи.

“Если речь идёт о землях общего пользования, то, действительно, необоснованно выставлять таблички, вёдра и так далее. Этими землями может пользоваться любой”, - заявил Хромченко.

Он пояснил, что любые импровизированные “шлагбаумы” и прочие физические способы “застолбить” парковку, в ГАИ рассматривается как препятствие на дороге.

“Мы, разумеется, приедем и уберём ведро. А разбираться, кто это ведро поставил и с какой целью, с учётом того, что ведро на парковочном месте не создаёт тех самых опасностей для дорожного движения, на которые требуется реагировать в первую очередь… У ГАИ есть более важные задачи”, - пояснил Хромченко

При этом он пообещал обеспечить “соответствующее реагирование со стороны органов” на каждый случай.

“Любое сообщение не остаётся без ответа. И если нужно будет, то, наверное, найдётся и тот человек, который выставил это ведро”, - предупредил представитель ГАИ.

Кстати, автомобилистам, исполняющим свою законную обязанность по расчистке парковочного места от снега, следует быть осторожным, чтобы не нарваться на штраф от ГАИ. Так уже произошло в Речице, где инспекторы недавно оштрафовали пять человек за то, что те неправильно чистили снег.

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