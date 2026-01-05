Белорусы придумали шлагбаумы для тех, кто не чистит место на парковке – «Уже не знаю, как бороться»

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Опубликовано: 05.01.2026 14:22 , Обновлено: 05.01.2026

Снежная погода подтолкнула белорусских автомобилистов на социальные эксперименты. Всё из-за того, что далеко не все владельцы машин исправно выполняют свою законную обязанность по расчистке парковочного места. Кто-то пытается бороться с "несознательными соседями" с помощью импровизированных шлагбаумов, кто-то пытается давить на жалость.

Ситуация во дворах большинства белорусских многоэтажек в эти дни одинаковая: половина парковочных мест аккуратно расчищена от снега заботливыми (или очень сознательными) автовладельцами, другая - белеет нетронутым сугробиком тех, кому было недосуг выезжать куда-то в длинные праздничные выходные. Но вот выходные закончились и большинству “подснежников” пришлось стряхнуть с себя снежное покрывало.

Правда, чистить своё парковочное место владельцы таких машин всё равно не торопятся - выехали, с трудом преодолев снежный отвал, щедро насыпанный в выходные трактором коммунальщиков, и забыли о проблеме до конца рабочего дня. Приехав же вечером с работы, несознательные автомобилисты едва ли станут возвращаться на то же место, а, скорее всего, займут первую попавшуюся расчищенную площадку - расчищенную кем-то другим и точно не специально для них.

С этой проблемой горожане сталкиваются из года в год, ведь её решения на административном уровне не существует. По закону нельзя “застолбить” за собой парковочное место на обычной придомовой территории - стоянка бесплатная, для всех и тот факт, что вы почистили какое-то конкретное место от снега, не делает вас автоматически его владельцем, даже “сезонным”. Поэтому любой другой автомобилист вправе занять “ваше” место - по закону. А по совести?

Судя по многочисленным видеороликам в социальных сетях, многие считают несправедливым подобное поведение автомобилистов, которые сами отказывают “махать лопатой за дворников”, но без зазрения совести пользуются результатом труда таких же автомобилистов как они.

“Я уже не знаю, как бороться с людьми, которые становятся на места расчищенные. Ты приезжаешь, полтора часа болтаешь этой лопатой, как сумасшедшая, вся мокрая, через какое-то время уезжаешь - а на твоём месте стоит чужая машина”, - пожаловалась на подобную ситуацию одна из пользовательниц TikTok и показала свой способ “борьбы” за место.

На расчищенное парковочное место она установила картонную коробку с написанным от руки объявлением: “Место чистила девушка. Имейте совесть! Скоро приеду”.

Некоторые мужчины же пошли другим путём и решили не давить на совесть, а защитить расчищенное в поту парковочное место физическим барьером. Своеобразным шлагбаумом стал всё тот же снег. Один из пользователей видеоплатформы показал свой лайфхак. Он расчистил своё место непосредственно перед выездом: отогнал машину и сгрёб весь снег большим сугробиком прямо перед расчищенным парковочным местом. По плану вечером этот отвал нужно будет сгрести в сторону, загнать машину на место, а по утру можно будет процедуру повторить.

Трудозатратно, но, судя по тому, что такими снежными “шлагбаумами” в соцсети делился не один человек, метод довольно популярный. Впрочем, в комментариях нашлись те, кто заявил, что их бы такая преграда точно не остановила.

“Вот специально бы почистил и занял бы это место даже если бы было свободное рядом! Вот просто на зло таким собственникам!” - написал один из них.

Другие же комментаторы нашли компромиссное решение, которое точно позволило бы избежать таких “парковочных войн”.

“Возле дома на стоянке на постоянной основе стоят одни и те же машины жильцов - вышли все вместе, почистили всю стоянку и стойте себе на здоровье кто где пожелает”, - дала дельный совет одна из зрительниц.

Кстати, автомобилистам, исполняющим свою законную обязанность по расчистке парковочного места от снега, следует быть осторожным, чтобы не нарваться на штраф от ГАИ. Так уже произошло в Речице, где инспекторы недавно оштрафовали пять человек за то, что те неправильно чистили снег.

ГАИ оштрафовала жителей Речицы, которые чистили снег. Что сделали не так