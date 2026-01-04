ГАИ оштрафовала жителей Речицы, которые чистили снег. Что сделали не так

Опубликовано: 04.01.2026 16:43 , Обновлено: 04.01.2026

В Речице, районном центре Гомельской области, инспекторы ГАИ (Государственной автомобильной инспекции) оштрафовали пять человек за то, что те неправильно чистили снег. Оказывается, они допустили нарушение, которое карается штрафом.

По данным Госавтоинспекции, жители Речицы чистили снег у своих частных домов и во дворах. При этом они бросали снег на проезжую часть.

В ГАИ назвали это небезопасным занятием и напомнили про статью КоАП РБ (Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) 22.10.

Согласно первой части статьи, загромождение улиц, площадей, дворов, других земель общего пользования строительными материалами и другими предметами влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин (225 рублей).

Впрочем, во второй части статьи говорится, что за невыполнение обязанностей по расчистке и содержанию участков, в том числе на прилегающих к предоставленным гражданам земельным участкам, штраф составляет уже двадцать пять базовых величин (1125 рублей).

Таким образом, всем белорусам стоит помнить, что, с одной стороны, они должны чистить снег, чтобы не попасть под вторую часть статьи 22.10 КоАП, а с другой — делать это правильно, чтобы не стать нарушителем первой части.

Напомним, что с 2025 года автомобилисты обязаны чистить машиноместа от снега на территории до метра вокруг автомобилей. Куда в таком случае автолюбителям девать снег? Как минимум, на проезжую часть нельзя. Остаются газоны.