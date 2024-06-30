В ГАИ назвали, что белорусские водители должны в начале июля обязательно положить в автомобили

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Опубликовано: 30.06.2024 19:07 , Обновлено: 30.06.2024

В ГАИ Беларуси сообщили, что из-за наступившей жары водителям необходимо позаботиться о том, чтобы она не сказалась негативно на их состоянии. Для этого в Госавтоинспекции опубликовали ряд важных рекомендаций.

“Жара негативно сказывается на состоянии человека. Особенно это важно учитывать, если предстоит длительная поездка за рулем или другая работа с машинами и механизмами. У водителей появляются рассеянность и невнимательность, усиливаются хронические заболевания,возникают головные боли и резь в глазах”, - напомнили в ГАИ.

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В ведомстве рассказали, как действовать водителям, чтобы учесть жаркую погоду.

Открытые форточки . Такую рекомендацию в ГАИ дали тем, у кого нет кондиционера или он не работает. “Свежий ветер поможет немного охладить температуру в салоне, но стоит помнить о том, что сильные сквозняки могут привести к простудным заболеваниям”, - уточнили в ГАИ. Не оставлять в закрытой машине детей и животных . Это правило знают все водители, но все равно каждый год случаются трагедии. Просто помните, если на улице +30°C, то в машине на солнце станет +50°C очень скоро. В таких условиях все может закончиться не только тепловым ударом, но даже смертью. Не выезжать в жару . Самый простой и действенный совет. Если можете, переждите самое теплое время дня в проходе дома. А дела запланируйте на вечер. Вода . А вот этим правилом пренебрегают многие белорусы. Наличие воды в машине во время жары - очень важно. “Причем ее можно пить, а также при необходимости лить на голову или кепку (естественно, не будучи за рулем). Как только вы почувствуете недомогание (вялость, головокружение и так далее), следует немедленно остановиться в тени и выйти из машины. Попейте воды, умойтесь и подождите до тех пор, пока ваше состояние не нормализуется”, - посоветовали в ГАИ.

“В случае затруднительных ситуаций на дороге, сотрудники ГАИ всегда нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения!”, - пообещали в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, чего, наоборот, не должно быть в машине в жару. Не все предметы и вещи могут переносить высокие температуры. Поэтому водителям стоит проверить содержимое бардачков в своих авто. Иначе можно не избежать проблем.

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