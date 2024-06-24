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Эти три вещи белорусам рекомендовали убрать из авто на этой неделе. Срочно проверьте свои машины

Эти три вещи белорусам рекомендовали убрать из авто на этой неделе. Срочно проверьте свои машины
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В Беларусь приходит настоящее лето: синоптики спрогнозировали до +33°С тепла в последнюю неделю июня. Не все предметы и вещи могут переносить высокие температуры. Поэтому водителям стоит проверить содержимое бардачков в своих авто. Иначе можно не избежать проблем.

Во-первых, из салона машины следует убрать бутилированную воду . При жаре из пластиковой бутылки в воду попадает ядовитое вещество - бисфенол А. При его накоплении в организме могут развиться сердечно-сосудистые и аутоимунные заболевания, гормональный дисбаланс и не только.

В воду из пластиковой бутылки при высоких температурах также могут попадать микропластик и другие опасные химикаты, которые вредны для эндокринной и репродуктивной систем. Поэтому после продолжительной поездки важно забрать бутилированную воду из салона. А лучше покупать ее в стеклянной таре.

Также важно пересмотреть свою автомобильную аптечку. Ведь многие медикаменты должны храниться только при определенной температуре. И если часть из них после жары перестанут действовать по назначению, то другие будут просто небезопасны.

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К примеру, популярное обезболивающее “Но-шпа” должно храниться при температуре не выше +25°C в защищенном от света месте. К слову, такие же требования и ко многим другим препаратам.

Кроме того, опасность в жару представляет и солнцезащитный крем , оставленный в машине. Так, при интенсивном нагревании крем в бутылке может взорваться. Также следует проверить его срок годности, так как продукт с истекшим сроком годности небезопасен для кожи.

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В то же время в жаркие дни летом важно контролировать запасы топлива - оно расходуется быстрее - и наполненность кондиционера в машине. Конечно, не стоит забывать и о воде, при высоких температурах на улице человеку необходимо обильное питье.

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