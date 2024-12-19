В этот миф про «нейтрализующую алкоголь» закуску верят многие водители. Сколько часов на самом деле нужно, чтобы "вышла" водка и шампанское?

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Опубликовано: 19.12.2024 11:38 , Обновлено: 19.12.2024

Новогодний стол — прекрасная возможность хорошо провести время с близкими людьми. Такие дни, как правило, не проходят без употребления спиртных напитков, и, как показывает статистика, это не останавливает водителей от поездок в праздники. Некоторые полагают, что для того, чтобы алкоголь не подействовал, достаточно хорошо закусывать, но так ли это на самом деле? Рассказываем, как влияют на выведение алкоголя жирная еда, насколько быстро он выводится из организма и какая ответственность грозит тем, кто нарушит «золотое правило» водителей в праздники.

Новогодние праздники традиционно ознаменовывают период увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и арестов пьяных водителей. Так, в январе 2024 года пресс-служба МВД Беларуси сообщила о задержании 191 нетрезвого водителя за 4 выходных дня.

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В эти мифы об алкоголе верит немало водителей

Британская компания по производству алкотестеров AlcoSense регулярно проводит исследования на тему пьянства на дорогах и одно из них показало, что немалая часть водителей верит в то, что существуют методы, которые помогут вывести алкоголь из организма быстрее, либо уменьшат его проявления во время освидетельствования.

Так, например, опрос проведённый среди польских водителей показал, что более 16 процентов респондентов считает, что для того, чтобы вывести алкоголь из организма можно поупражняться физически.

А ещё 7 процентов считает, что если закусывать жирной едой во время распития алкоголя, то это поспособствует трезвости.

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Жирная пища нейтрализирует алкоголь?

Употребление жирной пищи действительно может на долгое время лишить водителя ощущения алкогольного опьянения. Однако это совсем не означает, что водитель трезв.

Организм усваивает алкоголь, а его воздействие на организм лишь откладывается. Хуже того, люди, которые пьют алкогольные напитки с жирной пищей, могут не чувствовать опьянения в течение более длительного времени и, в результате, потреблять значительно больше алкоголя.

В результате концентрация алкоголя в крови впоследствии значительно возрастает. Сев за руль автомобиля при таком раскладе, водитель неизбежно столкнется с трудностями при вождении.

“Не стоит верить ни в какие чудодейственные методы выведения алкоголя из организма. Это вредные мифы, которые повышают риск так называемого неосознанное пьянство среди водителей. Алкоголь метаболизируется со средней скоростью от 0,1 до 0,15 промилле в час. Фактическое подтверждение или исключение наличия алкоголя в крови можно получить только с помощью алкотестера”, - объяснил эксперт по безопасности AlcoSense Laboratories Хантер Эбботт.

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“Золотое правило” водителей на празднике

Фактором, который часто побуждает пьяных водителей отправиться в путь, является ложное убеждение, что выпитый ими алкоголь уже усвоился в их организме, отметили эксперты AlcoSense.

По их словам такая оценка никогда не может основываться на субъективном ощущении. Даже 0,3 промилле алкоголя существенно влияет на координацию и время реакции водителя, увеличивая риск аварии.

Поэтому лучший способ для водителей повысить безопасность себя и своих близких – тщательно планировать свои поездки в отпуск и следовать золотому правилу: «Выпили? Не садитесь за руль!»

“Вы ничего не можете сделать, чтобы сократить время, в течение которого вы можете водить машину после употребления алкоголя. Вопреки тому, что вы, возможно, читали или слышали, не существует научно обоснованного способа разбавить алкоголь в вашем организме”, -заверили эксперты AlcoSense.

В момент, когда вы решили употребить алкоголь вы должны исключить любые поездки за рулём в ближайшем будущем. Пользуйтесь такси либо общественным транспортом.

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Как долго алкоголь выводится из организма?

В основном процесс переработки алкоголя происходит в печени. В среднем организм способен метаболизировать одну единицу алкоголя за час. Но этот процесс индивидуален и зависит от веса, роста, пола, телосложения, а также от того, поели ли вы и принимали ли какие-либо медикаменты.

Для понимания этого процесса важно знать, что такое единица алкоголя.

Одна единица соответствует 8 граммам чистого этанола, что равняется 10 мл. Процентное содержание алкоголя показывает, сколько чистого этанола содержится в напитке. Например, в 100 мл водки с 40% содержится 40 мл чистого этанола, что составляет 4 единицы алкоголя.

Если вы, например, выпили литровую бутылку водки крепостью 40%, вы употребили 40 единиц чистого алкоголя, и для выведения этого количества вашему организму потребуется 40 часов (при условии, что вы остались в живых к этому моменту).

Приведенные ниже рекомендации дают общее представление о времени, необходимом для выведения из организма различных спиртных напитков.

[info_b]Такой способ расчёта использует британская компания AlcoSense. В разных странах могут быть разные единицы измерения.[/info_b]

[info_b]Данные в таблице средние и могут отличаться в зависимости от веса, состояния здоровья и содержания алкоголя.[/info_b]

Бокал популярного в новогодние праздники шампанского (200 мл.) в среднем “выветрится” за час-полтора. Это также зависит от массы тела. Вот как будет выглядит время с учётом этого фактора по мнению наркологов:

менее 60 кг — 1 час 36 минут;

60-70 кг — 1 час 22 минуты;

70-80 кг — 1 час 12 минут;

80-90 кг — 1 час 4 минуты;

90-100 кг — 56 минут.

Если употребить 0,5 литра шампанского, то время его выведения возрастёт до 8 часов при весе от 60 кг, и около 5,5 часов, если вес больше 80 кг.

Какая ответственность грозит белорусам за вождение в нетрезвом виде?

В соответствии с белорусским законодательством, владельцы автомобилей могут быть оштрафованы за следующие нарушения, связанные с употреблением алкоголя:

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

передача управления другим лицом в состоянии алкогольного опьянения;

отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Размер штрафа и срок лишения водительских прав зависят от ряда факторов, включая уровень алкогольного опьянения.

[info_b]Напомним, что с 1 января 2025 г. размер базовой величины увеличится и составит 42 рубля.[/info_b]

Вот как могут выглядеть штрафы в 2025 году:

при уровне от 0,3 до 0,8 промилле — лишение прав на 3 года и штраф до 100 базовых величин (с 1 января это 4200 белорусских рублей);

при уровне более 0,8 промилле — лишение прав на 5 лет и штраф до 200 базовых величин (8400 белорусских рублей).

Кроме того, если водителя поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения дважды в течение года, может быть возбуждено уголовное дело, а транспортное средство будет конфисковано, независимо от его принадлежности.

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