Как часто нужно мыть машину зимой? Автоэксперт рассказал, при каком морозе "баня" в гараже и на улице не повредит автомобилю

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.12.2024 07:00 , Обновлено: 09.12.2024

Наступившая зима ознаменовала этап, когда самостоятельная мойка автомобиля становится задачей со звёздочкой. Помимо соли и химреагентов, которые попадают на автомобиль и внутрь салона в зимний период, машина также подвергается воздействию непогоды в виде обледенения и снега. Как часто нужно мыть автомобиль зимой и какие правила соблюдать?

Хотя соль делает зимнее вождение более безопасным, она также может стать причиной преждевременной коррозии кузова автомобиля и его составных частей. Именно поэтому солевые отложения необходимо вовремя счищать с поверхности, а саму машину мыть.

Конечно, при минусовой температуре сделать это может быть непросто, ведь вода имеет риск замерзнуть. Но есть приемы, которые помогут сделать зимнюю мойку автомобиля дома успешной.

Как часто следует мыть машину зимой?

Автоэксперт издания Family Handyman Крис Тонн в районах, где дороги часто посыпают солью, рекомендует мыть машину каждые 10–14 дней. Такая периодичность позволит свести вероятность коррозии к минимуму. Если есть возможность, постарайтесь мыть машину сразу после сильных снегопадов, чтобы удалить соль.

При температуре от 0 и выше мойка на улице вполне оптимальна.

Если температура упала до -10, мыть машину следует в тёплом боксе с возможностью просушить кузов. Подойдёт гараж или крытая мойка самообслуживания с доступом к тёплой воде.

В случае, если на улице -15, мойку лучше отложить. В противном случае вода может замёрзнуть и испортить лакокрасочное покрытие автомобиля или пластик.

Как правильно помыть машину зимой?

Вы нашли тёплый бокс и подходящую воду. Самое время приступать к мойке.

Мойте машину сверху вниз и особое внимание уделите днищу , на котором соли скапливается особенно много. Для мытья выбирайте специальное моющее средство для автомобиля (если вы моете дома) или воспользуйтесь моющей пеной (если моете на мойке самообслуживания). Никогда не используйте средство для мытья посуды. Оно не подходит для мойки автомобилей и может сократить срок службы краски.

[info_b]Если вы моете автомобиль дома, используйте метод мытья с двумя ведрами — одно ведро для мыльной воды, а другое для ополаскивания. После каждого мытья грязной машины споласкивайте губку или рукавицу из микрофибры в воде для ополаскивания, чтобы смыть весь песок и соль, прежде чем окунуть её в мыльную воду.[/info_b]

Если машина обледенела, не счищайте наледь с помощью мойки высокого давления. Да, это быстрый способ сбить лёд, но в этом случае есть риск, что он покинет поверхность машины с частями краски, за которую схватился. Не стоит мыть под высоким давлением и колеса. Мощный напор воды может загнать соль и грязь в небольшие щели и ускорить процесс коррозии. Отдайте предпочтение деликатной ручной мойке или используйте настройку низкого давления, чтобы эффективно очистить колеса, не повреждая их.

[info_b]Совет! Если вы моете машину на автомойке, не используйте для мытья кузова щетку, которая там находится. Эта щетка предназначена для колес и других деталей автомобиля.[/info_b]

После мойки насухо вытрите вымытый автомобиль как снаружи, так и между дверьми. Уделите внимание рамкам стекол, чтобы впоследствии попавшая туда вода не замерзла и не повредила стеклоподъемники.

Уделите внимание рамкам стекол, чтобы впоследствии попавшая туда вода не замерзла и не повредила стеклоподъемники. Хорошим решением будет дать автомобилю просохнуть и проветриться в течение 15 минут.

Врач призвала женщин-водителей отказаться от этого аксессуара. Почему нельзя носить в машине?

Как очистить ковролин от следов соли и химреагентов?

Ещё одна головная боль многих автомобилистов — появление белёсых и неприглядных пятен от соли и химреагентов на ковролине. Здесь стоит знать, что дорожная соль — это хлорид кальция, а значит, вы можете воспользоваться знаниями базовой химии для быстрой очистки салона автомобиля от этих загрязнений.

Смешайте горячую воду и уксус в пропорциях 50/50 в бутылке с пульверизатором, а затем распылите этот раствор на коврики и ковролин. Уксус поможет разрушить связь, которую дорожная соль имеет с тканью, что позволит вам легче оттереть её щеткой. Использование пылесоса для всасывания оставшихся частиц соли поможет максимизировать чистящую силу этого метода.

Эта скрытая наклейка внутри машины может спасти жизнь. Автоэксперт рассказал, где искать

Можно ли полировать автомобиль воском зимой?

Вощение автомобиля — отличный способ защитить его, но большинство автомобильных восков будет сложно наносить, когда температура опускается ниже 12 градусов Цельсия. Лучше всего тщательно вымыть и нанести воск на автомобиль до наступления зимы, чтобы защитить краску в предстоящие неблагоприятные месяцы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что современные лобовые стекла относительно устойчивы к внешним факторам, но иногда на них появляются сколы и царапины. Чаще всего их причиной становятся камни, с большой силой вылетающие из-под колес идущего впереди автомобиля. Можно ли ездить на машине со сколом на лобовом стекле? Эксперт рассказал, чего нельзя делать при обнаружении трещины и в каких случаях его можно отремонтировать, а не менять.

Автоэксперт попросил «не спасать» лобовое стекло этими 2 способами. Можно ли ездить со сколами в виде звезды и «бычьего глаза»?