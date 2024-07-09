В этой стране 90% новых автомобилей на дорогах - электрические. Как этого добились?

Опубликовано: 09.07.2024 19:23 , Обновлено: 09.07.2024

Почти 90% продаваемых в этой северной стране новых автомобилей — электрические, а в столице мы увидим только электробусы (правда, у них проблемы с запуском на морозе). Как страна, чье богатство основано на нефти и газе, стала глобальным центром электромобильности?

В 2023 году на электромобили пришлось 82,4% всех продаж новых автомобилей в Норвегии. В период с января по май 2024 года на электромобили пришлось уже 89,6% регистраций новых автомобилей.

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Все дело в том, что власти Норвегии взимают высокие импортные пошлины и налоги на покупку автомобилей, из-за чего многие модели там стоят намного дороже, чем в большинстве других европейских стран. Однако это не касается электромобилей, которые были полностью освобождены от налогов и пошлин на покупку и импорт ещё начиная с 1990 года!

В январе 2023 года налог на покупку новых автомобилей начал взиматься в зависимости от веса и выбросов транспортных средств, т.е. в стране действует система, которая все равно поощряет электромобили.

А ещё с 2001 по 2022 год электромобили в Норвегии были полностью освобождены от НДС, который составляет 25%. Но, начиная с января 2023 года «только» первые 500 000 норвежских крон от стоимости нового автомобиля (примерно 47 тыс долларов) освобождаются от НДС. Согласитесь, этого достаточно, чтобы купить средний электромобиль.

С 1997 по 2017 год водители электромобилей не облагались дорожным сбором, а в 1999-2017 годах им не приходилось платить за парковку на общественных стоянках. С 2009 по 2017 годы паромные переправы им также ничего не стоили.

Однако с ростом популярности электриков привилегии стали сокращаться. С 2018 года тариф на паром для электромобилей не может превышать 50% от стандартной цены. С 2023 года водители электромобилей должны платить до 70% стоимости проезда по платным участкам дорог. Местным властям же разрешили взимать плату с владельцев электромобилей за парковку.

Ну и, как вишенка на торте, в Норвегии имеется более 3000 общественных станций зарядки электромобилей и 7753 станций быстрой зарядки, расположенных через примерно равные расстояния по всей стране. По-видимому, вам не придется беспокоиться об отсутствии зарядок даже в самых северных частях страны, где оленей больше, чем людей.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в четверг, 4 июля, Европейская комиссия приняла решение о введении временных пошлин на электромобили, импортируемые из Китая. Оно основано на мерах по защите рынка ЕС от китайской конкуренции за счет щедрых субсидий Пекина, представленных 12 июня.

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Тем временем, генеральный директор ГНУ “Объединенный институт машиностроения” НАН Беларуси Сергей Поддубко заявил в интервью госагентству БелТА, что там начали “интенсивно осваивать новые технологии, закупать оборудование, обучать специалистов”, чтобы начать производство первого белорусского электромобиля. По его словам, с его стартом в Беларуси повысят пошлины на иностранные электромобили.

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