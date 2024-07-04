Евросоюз решил ввести заградительные пошлины на китайские электромобили. Ставки до 48%

Опубликовано: 04.07.2024 14:30 , Обновлено: 04.07.2024

В четверг, 4 июля, Европейская комиссия приняла решение о введении временных пошлин на электромобили, импортируемые из Китая. Оно основано на мерах по защите рынка ЕС от китайской конкуренции за счет щедрых субсидий Пекина, представленных 12 июня.

Еврокомиссия заявила, что из-за “незаконного государственного субсидирования” китайских электромобилей китайские производители получили нерыночное преимущество. Субсидируемые кредиты или налоговые льготы от властей Китая приводят к демпингу цен, что отрицательно влияет на конкуренцию на рынке и на производителей ЕС - причины такого шага ЕС перечисляет на более чем двухстах страницах обоснований.

ЕК решила ввести индивидуальные пошлины на BYD (17,4%), Geely (20%) и SAIC (38,1%). Другие марки электромобилей, импортированные из Китая и участвовавшие в расследовании ЕС, будут облагаться пошлиной в размере 21%. Компании, отказавшиеся от сотрудничества, заплатят 38,1%. Дополнительные сборы добавляются к уже применимым 10%.

Однако не всем государствам-членам Евросоюза эти меры нравятся. Среди главных противников дополнительных тарифов фигурирует крупнейшая автомобильная держава региона – Германия.

Опасения понятны. Немецкие автомобильные компании продают 1/3 своей продукции в Китае, причем значительная ее часть производится там же. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA) также отметили, что в 2023 году немецкие производители продали в Китае примерно в десять раз больше электромобилей, чем китайские компании в Германии.

Ассоциация автомобильной промышленности призывала отменить дополнительные тарифы на электромобили из Китая. По данным издания Tagesschau, немецкие автомобильные компании не ожидают, что электромобили из Поднебесной наводнят европейский рынок. Их доля на всем авторынке Европы к 2030 году должна достичь 5-10%, что обусловлено, в том числе, от лояльности клиентов к немецким автомобильным брендам, заявили в VDA.

[inf]Тем не менее, Китай в настоящее время является крупнейшим производителем электромобилей в мире. В 2023 году экспорт этих автомобилей из Поднебесной увеличился на впечатляющие 70%, достигнув стоимости в 34,1 млрд долларов США. При этом Евросоюз является крупнейшим покупателем китайских электромобилей, на его долю приходится почти 40% от всего китайского экспорта таких автомобилей.[/inf]

Европейская комиссия начала расследование китайских субсидий производителям электромобилей в октябре прошлого года.