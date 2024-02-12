Когда белорусы обязаны уплатить пошлину за привезенный электромобиль? В Таможне рассказали об исключении

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Опубликовано: 12.02.2024 15:01 , Обновлено: 12.02.2024

В Государственном таможенном комитете пояснили нюансы, касающиеся ввоза электромобилей с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Поскольку «случаи нарушения ограничений, связанных с продажей таких транспортных средств и последующей их регистрацией в России, имеют место», смоделировали наглядную ситуацию.

«Физлицо ввозит электромобиль с применением освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, который после продается гражданину Армении, Беларуси, Казахстана или Кыргызстана, – привели пример в Госкомитете. И объяснили: – До истечения трех лет со дня ввоза такого транспортного средства таможня устанавливает, что электромобиль находится на российском учете, а его владельцем является гражданин России».

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Также на белорусской таможне сообщили, что Решением №107 установлен запрет на передачу прав владения, пользования ввезенных с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов электромобилей, лицам, имеющим российское гражданство и (или) постоянное место жительства в России. Нарушение подразумевает обязанность уплатить таможенные пошлины, налоги именно декларанту.

Ранее Телеграф писал, что в Государственном Таможенном Комитете Беларуси рассказали, что белорусы обязаны при провозе бутылок с алкоголем выше нормы оплатить пошлину. И на примере рома Bacardi показали, во сколько это обойдется.

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