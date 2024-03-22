В двух областях Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за тумана. На что «переориентировались» в ГАИ?

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Опубликовано: 22.03.2024 07:36 , Обновлено: 22.03.2024

Утром в пятницу, 22 марта, Белгидрометцентр совместно с МЧС объявили об оранжевом уровни опасности в двух областях Беларуси - Минской и Гомельской. Из-за резкого снижения видимости на дорогах предупреждение для автомобилистов выпустила столичная Госавтоинспекция, рассказав, на что в таких условиях будут "ориентироваться" ‍их экипажи.

По данным Белгидромета, наблюдающийся местами по страны туман 22 марта ориентировочно в промежутке с 6:10 до 12:00 “распространится на центральные и юго-восточные районы страны”. Для Минска на этот период прогноз по туману дали “умеренный, предупредив, что видимость на дорогах может снизиться до 100-500 метров.

В МЧС в связи с этим предупредили о высокой вероятности увеличения числа ДТП на дорогах и призвали автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а тем, у кого такой возможности нет - отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений при движении.

Аналогичные рекомендации озвучили и в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома, предупредив автомобилистов, что с самого утра видимость на столичных дорогах “затруднена из-за тумана”.

Всем участникам дорожного движения инспекторы рекомендовали “быть предельно внимательными и осторожными” на дороге. Пешеходов призвали обозначить себя световозвращающими элементами и держать фликеры “в поле зрения водителей”, а автомобилистам посоветовали следующее:

держать скорость на уровне, позволяющем постоянно контролировать движение транспортного средства,

соблюдать дистанцию и боковой интервал,

избегать резких маневров и торможений,

в обязательном порядке включить ближний свет фар,

повышенное внимание проявлять при подъезде к пешеходным переходам.

В связи с опасной обстановкой на дорогах экипажи минской Госавтоинспекции решили “ориентировать на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге”. При этом плановые рейды никто не отменял.

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