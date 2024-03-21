Синоптики спрогнозировали волну тёплого воздуха с юга. Когда в Беларуси прогреется до +20°С?

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Опубликовано: 21.03.2024 07:56 , Обновлено: 21.03.2024

Синоптики предупредили белорусов об изменении и перестроении циркуляции в атмосфере нашего региона и приближении волны тёплого воздуха. Согласно предварительным прогнозам, она начнёт поступать на территорию страны с юга уже на следующей неделе, с понедельника, 25 марта.

Своим прогнозом, основанным на данных численной модели прогнозирования погоды ECMWF, поделились специалисты тематического телеграм-канала “Надвор’е”. По их данным, прогноз “поля 500/1000 (средняя температура нижнего 5.5 км слоя тропосферы) складывается благоприятным”.

“Не удивлюсь, если в последние дни марта дневная температура воздуха в республике достигнет, а может и превысит +15..+20°С ”, - написал автор канала.

При этом специалист отметил, что в это же время в Средиземноморье “ложбина холода сориентируется на западную часть Средиземного моря”, а уже к середине недели над центральной, а потом и над восточной частью Средиземного моря окажется “изолированное ядро холода Х1”.

“Это означает, что будет прохладненько и будут дожди/грозы на юге Испании, Франции, севере Италии и Греции”, - пояснили эксперты.

А вот Белгидромет таких оптимистичных прогнозов пока не даёт. Впрочем, белорусское ведомство редко озвучивает такие долгосрочные прогнозы, поскольку они, как правило, не отличаются большой точностью.

Какой будет погода в Беларуси в выходные?

Согласно информации о погоде на ближайшие три дня, пока Беларусь будет находиться под влиянием малоактивного фронтального раздела, который сейчас смещается с территории Польши. Это гарантирует облачную погоду, с небольшими кратковременными дождями и слабыми утренними туманами в отдельных районах.

Что касается температуры в ближайшие дни, то в Белгидромете не исключили вероятности ночных заморозков в пятницу, 22 марта: по востоку страны температура воздуха может опуститься до -3°С. Впрочем, в западных районах в эту ночь синоптики пообещали +5°С, а максимальная дневная температура по стране, по их словам, будет варьироваться в диапазоне +6..+13°С.

В субботу, 23 марта , по прогнозу Белгидромета, страна попадёт под влияние атмосферных фронтов, идущих с Западной Европы. Облачная, дождливая погода с сохранится, возможен порывистый ветер. А вот температура, действительно, пойдёт вверх и не опустится ниже нуля даже ночью - по стране будет от +1°С до +7°С ночью и от+7°С до +14°С днём.

Ранее Телеграф сообщил, что специалисты Белгидрометцентра заявили об “устойчивой тенденции потепления” климата в Беларуси и объяснили, какие экстремальные погодные явления, связанные с этим процессом, в ближайшие годы станут для страны новой нормой.

Синоптики рассказали, каких экстремальных погодных условий ждать из-за «устойчивого потепления климата» в Беларуси