ГАИ объявила восьмидневные рейды по всей Беларуси. Кому быть особенно внимательными?

Опубликовано: 18.03.2024 18:15 , Обновлено: 20.03.2024

В Госавтоинспекции Беларуси сообщили о начале восьмидневной республиканской профилактической акции "Движение по правилам!", которая должна продлиться с 19 по 26 марта.

Как уточнили в ГАИ Витебской области, мероприятие “направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности (СПМ)”.

Так, инспекторы пообещали:

провести рейды “по отработке пешеходных переходов и велосипедных переездов”;

организовать “действенный контроль за соблюдением ПДД велосипедистами и пешеходами на СПМ”;

проконтролировать, как водители предоставляют преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.

Также сотрудники ГАИ решили посетить организации, чтобы напомнить белорусам “о причинах и последствиях автоаварий”, ПДД, а также правил “личной безопасности при использовании велосипедов и средств персональной мобильности”.

Кроме того, профилактическую работу пообещали организовать “в детских и родительских чатах, в соцсетях”.

В свою очередь сотрудники Могилевской ГАИ напомнили о необходимости:

снижения скорости при пересечении проезжей части дороги на велосипеде;

убедиться в безопасности своих действий, только после этого можно пересекать дорогу со скоростью идущего шагом пешехода.

Декада “профилактики” на дорогах

Ранее Телеграф писал, что в ГАИ Могилевской области объявили акцию, которая направлена на «профилактику дорожно-транспортного травматизма у детей». Под пристальное внимание ГАИ во время декады — с 15 по 24 марта — должны попасть наиболее «уязвимые участки» на дороге.

ГАИ Беларуси объявила декаду «профилактики» на дорогах. Где и кому приготовиться?