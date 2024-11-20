В "Белтехосмотре" рассказали, кто из белорусов может получить ТО без посещения станции техосмотра. Как?

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Опубликовано: 20.11.2024 11:24 , Обновлено: 20.11.2024

В "Белтехосмотре" рассказали, что водители могут получить "дазвол" дистанционно в электронной форме. На предприятии пояснили, кому доступна такая услуга без посещения диагностической станции.

Так, оформить ТО онлайн можно на едином портале электронных услуг “Е-Паслуга”. Получить разрешение на допуск транспорта (кроме колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении могут как физлица (код 200.15.17) , так и юрлица с индивидуальными предпринимателями (код 548.5.12.1).

В “Белтехосмотре” напомнили, что сейчас не проводят техосмотр машин, с года выпуска которых прошло не более двух лет (включая год выпуска). “Владельцы этих автомобилей не позднее десяти дней после их государственной регистрации должны обратиться за выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении”, - рассказал агентству “Минск-Новости” директор предприятия Юрий Ленчевский.

Собственно, они и могут без посещения диагностической станции получить “дазвол” дистанционно. А вот владельцы машин, с года выпуска которых прошло больше двух лет, по-прежнему должны приезжать для ТО на станцию. При его успешном завершении водитель также может воспользоваться получением разрешения дистанционно.

В «Белтехосмотре» назвали 3 самые частые неисправности, из-за которых белорусы не пройдут ТО

В “Белтехосмотре” считают, что появление такой функции упростит процедуру техосмотра и уменьшит время пребывания заказчиков услуги на станциях. При этом бумажные разрешения остались, их выдают инженеры предприятия.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтехосмотр» предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. На предприятии рассказали, какой должна быть резина, чтобы не получить штраф. Так, среди прочего важно посмотреть, чтобы на шинах стояла маркировка М+S, M&S, M.S, M S или же был определенный символ.

«Белтехосмотр» предупредил белорусов о штрафах за зимние шины, как за летние. Сколько?

Также мы рассказывали, что три белорусских предприятия предложили водителям сдавать им старые шины. К примеру, привезти изношенную резину можно в приемно-заготовительные пункты предприятия «Белвторресурсы». Есть точки в Минске, Минской и Брестской областях.

Три предприятия призвали белорусов сдавать им шины. А заплатят?