В ГАИ напомнили белорусским водителям правило проезда перекрестков, которое многие не знают. Проверьте себя
Госавтоинспекция Беларуси напомнила одно из правил ПДД, которое многие или не знали или подзабыли. Помните ли его вы?
Ситуация. Вы подъехали к перекрестку. На светофоре горит красный сигнал светофора, а ниже в дополнительной секции зеленая стрелка вправо, позволяющая вам продолжить движение в этом направлении. Вы тронулись, поворачиваете.
В этот момент в эту же полосу стал сворачивать автомобиль, движущийся с другого направления (для него это поворот налево). У кого преимущество: у вас или него?
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В ГАИ напомнили, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
А вот если вы двигаетесь в направлении стрелки, включённой одновременно с зеленым сигналом светофора, то преимущество уже у вас (перед ТС движущимися в направлении стрелки, включённой в секции одновременно с жёлтым или красным сигналом светофора).
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