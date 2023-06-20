В ГАИ напомнили белорусским водителям правило проезда перекрестков, которое многие не знают. Проверьте себя

Опубликовано: 20.06.2023 13:22 , Обновлено: 20.06.2023

Госавтоинспекция Беларуси напомнила одно из правил ПДД, которое многие или не знали или подзабыли. Помните ли его вы?

Ситуация. Вы подъехали к перекрестку. На светофоре горит красный сигнал светофора, а ниже в дополнительной секции зеленая стрелка вправо, позволяющая вам продолжить движение в этом направлении. Вы тронулись, поворачиваете.

В этот момент в эту же полосу стал сворачивать автомобиль, движущийся с другого направления (для него это поворот налево). У кого преимущество: у вас или него?

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В ГАИ напомнили, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.

А вот если вы двигаетесь в направлении стрелки, включённой одновременно с зеленым сигналом светофора, то преимущество уже у вас (перед ТС движущимися в направлении стрелки, включённой в секции одновременно с жёлтым или красным сигналом светофора).

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